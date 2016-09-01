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وزير المالية يبحث مجـالات التعاون في الصين

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في إطار الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الصين الشعبية، عَقَد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في العاصمة الصينية بكين، أمس، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي التجاري الصيني.

وشارك في الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير الخزينة في أرامكو صلاح الحريقي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية المملكة 2030" ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الصينية، والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها، ومشاركة الشركات والبنوك الصينية فيها، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى، إضافة إلى استعراض نشاط فرع البنك في المملكة الذي بدأ مؤخراً.

كما عقد معاليه اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة بنك البنية التحتية والاستثمار الآسيوي الذي تعد المملكة العربية السعودية عضواً مؤسساً فيه وعضواً في مجلس إدارته حيث تم بحث نشاط البنك وإمكانية مساهمته في مشاريع البنية التحتية في المملكة والدول العربية وأهمية تعاونه مع المؤسسات المالية الوطنية.

حضر الاجتماعين مدير عام وحدة السياسة المالية العامة الكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني ورئيس وحدة الدين العام فهد بن عبدالجليل السيف.

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