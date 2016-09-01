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وزيرا التجارة والاتصالات يلتقيان مؤسس ZTE

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التقى وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة زي تي إي للتكنولوجيا (ZTE) الصينية ويجي هاو في بكين أمس. وقدّم ويجي نبذة عن نشاط الشركة وخدماتها، شارحاً قدرة الشركة على تطوير المحتوى لقطاع تقنية المعلومات، وإمكانية إسهامها في تحقيق رؤية المملكة "2030" في تأسيس مركز أبحاث إقليمي للتقنيات الحديثة في عالم الاتصالات والأجهزة المحمولة في المملكة يضم باحثين عالميين متخصصين في تلك التقنيات.

وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية تصنيع شركة ZTE أجهزة ذكية في المملكة حيث أبدى رئيس مجلس إداراتها الرغبة في ذلك.

وناقش الاجتماع جدوى وإمكانية بناء مصنع لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتحكم الذكي في إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس.

يذكر بأن ZTE هي شركة صينية متعددة الجنسيات أسست عام 1985 ، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات ومتخصصة في أجهزة شبكات مشغلي الهواتف المحمولة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبرامج والتطبيقات الخاصة بها.

كما أنها دخلت مؤخراً عدة مجالات جديدة في تقنية المعلومات منها الخدمات السحابية والأجهزة الذكية والأجهزة الكفية، وتطمح إلى التوسع عالمياً في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، ويبلغ عدد موظفيها حوالي 69 ألف موظف، ويوجد لديها ما يقارب من 20 مركز أبحاث موزعة حول العالم، كما أنها حاصلة على ترخيص للعمل في المملكة، ويبلغ عدد موظفيها 120 موظفاً، ولديها عقود مع جميع شركات الاتصالات في المملكة.

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