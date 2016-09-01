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وفد من رجال الأعمال السعوديين يزور اليابان لبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

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على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يقوم وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني خلال الفترة من 31 أغسطس الحالي إلى 3 سبتمبر القادم بزيارة لليابان بهدف تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.

وأشار القحطاني في تصريح صحفي أمس إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في إطار المساعي الرامية لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكة واليابان بما يخدم المصالح المشتركة، مبيناً أنها تأتي في أعقاب إطلاق المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، فضلاً عن عدد من البرامج والمبادرات التي تمهد الطريق نحو التنويع والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ونوه بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في ضوء المكانة التي تحتلها اليابان والتي ترجمت إلى حجم التجارة التي تجاوزت 31 مليار دولار في عام 2015م، في حين تعد اليابان ثاني أكبر شريك تجاري على مستوى صادرات المملكة ورابع أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للواردات.

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