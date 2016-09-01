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طالب ثانوى يقتل زميله بسكين بعد خروجهما من الدرس بقرية فى الشرقية

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طالب ثانوى يقتل زميله بسكين بعد خروجهما من الدرس بقرية فى الشرقية طالب ثانوى يقتل زميله بسكين بعد خروجهما من الدرس بقرية فى الشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

قتل طالب بقرية النكارية مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، على يد زميله أثناء خروجهما من درس خصوصى بالقرية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة برئاسة أحمد يسن مدير نيابة مركز الزقازيق وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة الزقازيق ، يفيد بلاغا ، من مستشفى الجامعى بالزقازيق بوصول" هشام ع ع " طالب بالصف الثالث الإعدادى مصابا بطعن نافذ  بالبطن، وتوفي متأثرا بإصابته ، وتبين من التحريات الأولية ، نشوب مشاجرة بينه وبين زميله وجاره " محمد ع ب"  أثناء سيرهما بالشارع بعد إنتهاء حصة الدرس الخصوصي لكل منهما، وقام الأول بطعن زميله فلقى مصرعه وتم التحفظ على الجثة بمشرحة بمستشفى الجامعى.

 

 


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