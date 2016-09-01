العسقلانى:"رئيس الوزراء معموله عمل وأنصحه بارتداء الهدوم الداخلية مقلوبة"

انتقد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الأداء الاقتصادى فى مصر، مؤكداً أن هناك حالة "سُعار" فى ارتفاع الأسعار، والأمور مطلقة إلى عنان السماء، واصفًا حكومة شريف إسماعيل بـ"حكومة الشيخ حسنى فى فيلم الكيت كات".

وقال "العسقلانى"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية النهار one، إن: "حكومة شريف إسماعيل وشها مش حلو وحظهم سيئ، وربما الحكومة يكون معمولها عمل"، مضيفاً: "أنصح رئيس الوزراء بارتداء الهدوم الداخلية مقلوبة، لأنه ربما يكون معموله عمل، حيث لم يقدم شيئًا مفرحًا حتى الآن".

كما طالب بإقالة حكومة شريف إسماعيل، قائلا:" لازم العمل يتفك.. دى معمولها عمل سفلى على رجل جمل".

وأشاد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بالمهندس إبراهيم محلب، مؤكداً أنه أكثر رئيس وزراء فى مصر تحرك بالشارع، رافضاً التسعيرة الجبرية، ومطالباً بتحديد هامش للربح.