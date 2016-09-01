تبادل خبرات بين وزارة الدفاع و«الإمارات للدراسات»

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر الوزارة في أبوظبي، أمس، الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التعاون في مجال الدراسات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية، وآليات تفعيل العمل المشترك، من خلال تبادل الخبرات والزيارات وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة. كما تم بحث أوجه التعاون بين وزارة الدفاع ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فيما يخص تنظيم مؤتمر «القادة لحروب المستقبل»، والذي سيعقد تحت رعاية وزارة الدفاع في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر الجاري، في مقر مركز الإمارات للدراسات بأبوظبي.

وعبر معالي البواردي عن شكره وتقديره للدكتور جمال سند السويدي على الجهود الفكرية والبحثية التي يبذلها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في سبيل تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بالقضايا المحورية والمهمة، والتي تثري الفكر والمكتبات العلمية بأهم الدراسات الاستراتيجية والإصدارات العلمية المتخصصة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور جمال سند السويدي بأهمية تفعيل العمل المشترك بين المركز ووزارة الدفاع، معبراً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الجهتين في المستقبل، حضر اللقاء عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.