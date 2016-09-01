سلطان البادي يعقد جلسة عصف ذهني في دار القضاء بالشارقة

عقد معالي سلطان سعيد البادي، وزير العـدل، صباح أمس، في دار القضاء بالشارقة، مع مرافقيه ومجموعة من رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية الاتحادية، جلسة عصف ذهني تم خلالها التداول بسبل تفعيل العمل القضائي، وتعزيز نسب الإنجاز، وتسهيل وصول العدالة إلى طالبيها، لاسيما مع بدء السنة القضائية الجديدة 2016–2017، التي تصادف السنة الأولى من الدورة الاستراتيجية الرابعة 2017–2021.

وقد شدد معاليه على ضرورة السير بالمشاريع الابتكارية التي أقرتها الوزارة، متمنياً على رؤساء المحاكم ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل القضائي، بما يسهل على المتعاملين وصولهم إلى حقوقهم، وعلى القضاة إنجاز أعمالهم ومراجعة ملفات الدعاوى المعروضة عليهم دون تأخير.

وقد تناقش المجتمعون في معوقات العمل القضائي مع التشديد على الإنجازات المحققة، وكان الاتفاق على ضرورة تعميق علاقة التعاون والثقة بين القضاة والمحامين، لما لذلك من أثر على مصالح الخصوم في الدعاوى، وذلك من خلال إيجاز اللوائح والأحكام القضائية دون إخلال بحقوق الدفاع المحمي بموجب القانون، كما تم الاتفاق على الالتفات الجدي إلى أوضاع بعض الموظفين العاملين في المحاكم والاهتمام بهم والاستفادة القصوى من خبراتهم للسير في الدوام المسائي المطلوب بإلحاح في بعض أنواع الدعاوى.

وألمح معاليه إلى إمكانية تشكيل لجنة قضائية رفيعة المستوى تعكف على دراسة التعديلات الضرورية في قانون الإجراءات المدنية بشكل يواكب التطور التقني الهائل الذي تشهده الدولة، والتحول نحو الحكومة الذكية.

وحث معالي وزير العدل رؤساءَ المحاكم على تفويض بعض الصلاحيات الإدارية إلى القضاة الذين يعاونونهم في المحكمة مما يسهل انكباب رؤساء المحاكم على العمل القضائي.