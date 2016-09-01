سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري

قدم جمعة مبارك الجنيبي، أوراق اعتماده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سفيراً للدولة في القاهرة.

ونقل السفير الجنيبي خلال اللقاء، إلى الرئيس المصري، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد السفير حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنيات القيادة الحكيمة في الدولة لمصر وشعبها مزيداً من الاستقرار والرخاء والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس المصري، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى دولة وشعب الإمارات. وأثنى الرئيس المصري على تطور العلاقات بين البلدين، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها المزيد من الرقي والتطور والازدهار، ورحب فخامته بالسفير جمعة مبارك الجنيبي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.