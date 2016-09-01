لبنى القاسمي: عناية محمد بن زايد بالمرأة الإماراتية مبعث فخر

أعربت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استقبال سموه للقيادات النسائية أول من أمس.

وأضافت أن المرأة الإماراتية تحظى بعناية فائقة وأهمية قصوى لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو ما يبعث على الفخر والإعزاز، فضلاً عن اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بنساء الإمارات.

وقالت معاليها في كلمة لها بهذه المناسبة: تشرفنا بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي أكد خلاله أهمية القدوة الحسنة في المجتمع، وأشاد بأمهات الشهداء كنماذج مشرفة للتضحية والعطاء وبإخلاص ووفاء وتفاني المرأة الإماراتية لأرض الإمارات الطيبة، وبالمشاركة النسائية الفاعلة في كل الجوانب ذات الأولوية الوطنية وتحقيقها لإنجازات محلية وإقليمية وعالمية متسلحة بالعلم والمعرفة والمهارة.

وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي حرص سمو الشيخة فاطمة على تمكين المرأة الإماراتية وتنمية قدراتها وتسخير طاقاتها لخدمة الوطن ورفعة شأنه في شتى المجالات ومختلف القطاعات في ظل قيم الوفاء والإخاء والتسامح والتعايش والتعاون والتضامن الذي تتسم به دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.. معاهدين صاحب السمو ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مواصلة مسيرة الخير والنماء والازدهار في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهة ثانية كرمت معالي الشيخة لبنى القاسمي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة في فني طب طارئ ميثاء مبارك الصوري وذلك ضمن فعاليات احتفال فريق الهوية الوطنية في مطارات دبي بيوم المرأة الإماراتية والذي تم فيه تكريم أقدم الموظفات العاملات لدى المؤسسات الحكومية في مطارات دبي، وذلك بحضور علي موسى رئيس قسم إسعاف المطارات والموانئ.أبوظبي- وام