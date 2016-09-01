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سعود بن صقر يستقبل سفير كوريا الجنوبية

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سعود بن صقر يستقبل سفير كوريا الجنوبية سعود بن صقر يستقبل سفير كوريا الجنوبية

استقبل صاحب السمو الشـيخ سعود بن صقر القاسمي عضــو المــجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قــصر سموه في مدينة صقر بن محمد، بارك كانــج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية الــذي قــدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مــهام عمله لدى الدولة.

وتمنى صاحب السـمو حــاكم رأس الخيــمة لسفير كوريــا الجــنوبية التوفيق والنــجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصــادية والتــجارية والاستــثمارية.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.

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