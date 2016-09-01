حميد النعيمي: بنية الإمارات التحتية الأفضل عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت تمتلك شبكة طرق وبنية تحتية وخدمات تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة العربية والعالم، وتم تنفيذ تلك البنية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الخدمية للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان أمس بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والمهندس الدكتور عبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والمهندس عمر أحمد بن عمير المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان والوفد المرافق لهم.

وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات وتسهيل مهمة وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة الاتحادية للمواصلات لتنظيم عملية التنقل بين الإمارات وتنظيم وتسجيل الشاحنات وتخصيص طرق خاصة لها وعدم مرورها بالطرق المخصصة لسيارات النقل الأخرى.ودعا صاحب السمو حاكم عجمان إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات والمستثمرين الأجانب خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخاصة مشروع شبكة القطارات والاستفادة من الشركات العالمية وخبرتها في مجال الاستثمار بمثل هذه المشاريع.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه بالديوان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والمهندس الدكتور عبدالله سالم الكثيري المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والمهندس عمر أحمد بن عمير المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان والوفد المرافق لهم.

خطة مستقبلية

وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية: إن الخطة المستقبلية سيتم خلالها منع مرور الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد قريباً وتحويلها إلى شارع الإمارات، ثم إلى طرق أخرى سيتم تخصيصها للشاحنات فقط، وتطرق معاليه إلى مشروع القطارات الذي يضم أكثر من مرحلة لربط إمارات الدولة ونقل المواد الأولية والخاصة بمواد البناء.

واطلع سموهما من المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات على ما يتضمنه القانون رقم 9 لسنة 2011 الذي يعنى بالنقل البري بين الإمارات والدول المجاورة، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل: الأولى والثانية والثالثة، وتنظيم حركة الشاحنات وتسجيلها.

ومن جانبه قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن الدائرة على استعداد لتلبية كافة متطلبات تنفيذ تلك المشاريع في إمارة عجمان. حضر اللقاءين عدد من الشيوخ وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين.