تقرير في الجول – من بوني لرمضان ' أنتظر تمريراتك لنصنع المجد لستوك '

انتقال ويلفريد بوني إلى ستوك سيتي قادما من مانشستر سيتي قد يساهم في ظهور رمضان صبحي بشكل أفضل.. كيف يحدث ذلك؟ ثعلب منطقة الجزاء الإيفواري يجيب.

وأعلن ستوك سيتي صباح يوم الأربعاء عن ضمه للمهاجم الإيفواري قادما من مانشستر سيتي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

فكيف يفيد بوني رمضان صبحي حال مشاركته مع ستوك سيتي خلال الفترة المقبلة؟

"هو أظهر موهبته وهو أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، ويلفريد يعرف كيف يهز شباك المنافسين ويستغل أصغر الفرص ليقوم بذلك الأمر" الإيفواري جيرفينيو متحدثا عن مهاجم ستوك سيتي الجديد.

"ثعلب منطقة الجزاء" هكذا وُصف بوني في تقرير سابق متحدثا عن إمكانياته الرائعة وقدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.

فقط مرر له الكرة يا رمضان واترك له باقي الأمر هو يعرف طريق الشباك وحده من لمسة واحدة فقط.

بوني حينما كان يلعب في صفوف فيتييس سجل 53 هدفا في 73 مباراة من بينهم 37 هدفا في 36 لقاء في آخر موسم له فقط مع الفريق الهولندي ما دفع سوانزي سيتي لضمه مقابل 12 مليون يورو.

ويتفوق بوني على ماركو أرناتوفيتش مهاجم ستوك سيتي الآخر في إمكانياته الفنية، فاللاعب الإيفواري يفوز على الأقل بـ1.5 التحام او اثنين خلال اللقاء الواحد.

أما أرناتوفيتش فكانت أفضل أرقامه هي الظفر بـ0.4 التحام في المباراة الواحدة.

وهو ما أكده تقرير نشره موقع "Squawka" الإنجليزي الذي أشار إلى أنه بالرغم من أن أرناتوفيتش إمكانياته البدنية أفضل من الفنية لكنه لا يعرف كيف يستغلها بالشكل الأمثل في الالتحامات أو الألعاب الهوائية.

ما يعني أن عرضيات رمضان حال مشاركته في ذات الوقت مع بوني ستجد من يستطيع تحويلها لأهداف.

بوني أيضا يعرف متى يتحكم في إيقاع اللعب فهو لا يكتفي بكونه مهاجم يستطيع إنهاء التمريرات لأهداف بل يستطيع خلق فرصا لزملائه واللجوء لقوته البدنية لفتح المساحات لزملائه.

ما يعني أن رمضان قد يستفيد منه ليستغل بعض المساحات الخالية من الرقابة لينطلق منها باتجاه مرمى المنافسين فقد صنع بوني 25 فرصة خلال أول موسم له في الدوري الإنجليزي مع سوانزي.

وفي الموسم الذي تلاه صنع 19 في نصف موسم فقط مع سوانزي وبعد رحيله وانضمامه لمانشستر سيتي ورغم مشاركته كبديل في أغلب المباريات صنع 9 آخرين أي 28 فرصة وأكثر من موسمه الأول في البريميرليج.

كما أن دقة تمريراته في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بلغت 77% بعد مشاركته في 13 مباراة كبديل مقارنة بـ80% لأرناتوفيتش رغم مشاركته في 33 لقاء.

لذا فستوك ظفر بمهاجم حاسم داخل منطقة الجزاء ويستطيع صناعة اللعب لزملائه وحان الوقت لرمضان كي يستفيد من وجود المهاجم الإيفواري بجانبه مثلما كان يفعل في وقت سابق باستغلال ماليك إيفونا مع الأهلي.

أفضل مركز لستوك سيتي في البريميرليج منذ صعوده له كان هو التاسع في ثلاث مناسبات ومع وجود بويان كريكتش وشاكيري وبوني ورمضان وجو ألين قد يستطيع الفريق الملقب بالفخاريات في صناعة المجد بالدوري الإنجليزي.