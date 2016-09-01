تقرير في الجول – ميركاتو العائدين.. قاتل تشيلسي وجنون جوتزه وأغلى لاعبي العالم

"يتركه ناديه مجانا.. فيعود أغلى لاعبي العالم، هل يمكنك أن ترى لاعبا ينتقل من الأهلي ثم إلى الزمالك ثم يعود للأهلي مرة أخرى؟ لاعب أقصى فريقه السابق من دوري الأبطال.. فشاهد ماذا فعل" كل هذه عناوين أبرز قصص العائدين إلى فرقهم في صيف 2016.

ساعات قليلة وينتهي موسم الانتقالات الصيفية في أوروبا والذي شهد حالة من الجنون في خمسة أسماء.

ويستعرض FilGoal.com خمسة صفقات لنجوم تركوا فرقهم ثم عادوا إليهم وكل لديه قصة مختلفة..

1) الأغلى في العالم – بوجبا

سيقف التاريخ طويلا حول ما فعله مانشستر يونايتد عندما ترك بول بوجبا مجانا إلى يوفنتوس في أغسطس 2012 ليعيده بعد أربع سنوات مقابل 105 مليون يورو.

وقت رحيل بوجبا صرح أليكس فيرجسون لقناة مانشستر يونايتد قائلا: "بوجبا وقع منذ فترة طويلة إلى يوفنتوس، لم يظهر لنا أي احترام. ولأكون صريحا فأنا سعيد الآن".

بوجبا صرح وقتها: "يونايتد لم يحترمني.. طلبوا مني الذهاب للتدرب في الجيمانزيوم وكنت أتدرب بمفردي أسبوعا، قلت لهم إنني لست لاعب ألعاب قوى، تركوني والآن يقولون إنني من أردت الرحيل".

لم يكن يعلم فيرجسون أن ناديه سيعيد شراءه في وجود جوزيه مورينيو في موقعه في صفقة قياسية من يوفنتوس. والأمر ذاته بالنسبة لبوجبا الذي هاجم ناديه.. الأمور تغيرت الآن.

وبات بوجبا أبرز العائدين.

2) ديفيد لويز

رحل ديفيد لويز في صيف 2014 إلى باريس سان جيرمان من تشيلسي مقابل 50 مليون يورو.. عاد المدافع البرازيلي في 2016 مقابل 45 مليون يورو.

عامان قضاهما لويز مع العملاق الباريسي حصد فيها تسعة ألقاب، لكن أبرز محطاته كانت عندما سجل واحتفل أمام جماهير تشيلسي فريقه السابق وأقصاه من دوري أبطال أوروبا 2014-2015.

تشيلسي تعادل في الذهاب 1-1 وفي الإياب على ملعب ستامفورد بريدج سجل لويز رأسية قاتلة في الدقيقة 86 بعد أن كان فريقه متأخرا بهدف وعلى وشك وداع دوري الأبطال.

لكن بهدف لويز الذي تبعه فرحه طاغية أمام جماهير فريقه لجأ الفريقان للوقت الإضافي وكلاهما سجل هدفا لتنتهي المباراة 2-2 ويودع تشيلسي المنافسات من ربع النهائي.

ورغم ذلك، أغلب جماهير تشيلسي كانت تنتظر عودة ديفيد لويز في ظل حاجة الفريق لدعم دفاعاته في الموسم الجديد.. إلا أن وجود البرازيلي سيساعد أنطونيو كونتي ويعطيه مزيدا من الخيارات سواء اللعب بثلاثة مدافعين أو الاعتماد عليه في وسط الملعب.

3) جنون جوتزه.. رايح جاي

لا يحدث هذا كثيرا.. لاعب يترك ناديه إلى غريمه التقليدي، يقابل بهجوم عاصف.. يظل هناك لمدة موسمين قبل أن يعود مرة أخرى، إنه ماريو جوتزه صاحب الـ24 عاما.

عاش جوتزه أياما رائعة في دورتموند وبات معشوقا لجماهيره قبل أن يقرر فجأة الانتقال للعملاق البافاري.

قامت جماهير دورتموند بلافتات تهاجم فيها جوتزه وقاموا بحرق قمصانه سواء بعد رحيله، أو حتى بعد عودته.

ففي مواجهة دورتموند وبريمن الأخيرة قامت الجماهير برفع لافتة إلى جوتزه توجه إليه سبابا وتقول له: "إذهب إلى ميلان أو ريال مدريد.. ولكن ليس دورتموند".

وكان جوتزه قد صرح عبر موقع دورتموند الرسمي قائلا: "أتفهم شعور بعض المشجعين لكني سأحاول اكتساب حبهم ودعمهم من خلال الأداء القوي.. لقد نشأت هنا ولدي الكثير من الصداقات في دورتموند".

ورغم هجوم جماهير دورتموند على ماريو جوتزه، إلا أنه عندما سجل في شباك أسود فيستفاليا رفض الاحتفال.

ولعب جوتزه ضد دورتموند ثماني مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفا وفاز في خمسة وخسر ثلاثة.

عاد جوتزه إلى بيته، لكن يبدو أنه غير مرحب به حتى الآن..

4) ألفارو موراتا

سبتمبر 2015: "لا أعتقد أنني سأعود إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.. أنا سعيد هنا ولا أفكر في أي فريق آخر".

وضع ريال مدريد بندا في عقد بيع موراتا إلى يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو أن يقوم بدفع 35 مليون يورو كأحقية شراء للاعب مرة أخرى.

وعلق موراتا في تاريخه: "لا أضع هذا في ذهني، ممتن لاهتمام ريال مدريد بي لكني أفكر في إحراز مزيد من الأهداف من أجل يوفنتوس".

أغسطس 2016: "لقد كان انتظارا طويلا لمدة عامين من أجل العودة إلى ريال مدريد، لكن في بعض الأوقات تحتاج للنضج.. الآن أنا هنا للبقاء أطول فترة ممكنة".

عاد موراتا مرة أخرى بعد أن سجل هدفي فريقه في شباك ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

لكن هدفي موراتا لم يشفعا ليوفنتوس لعبور ريال مدريد بسبب خسارة الذهاب 2-1 والتعادل في الإياب 1-1.

4) ماتس هوميلز

ربما حركة انتقالات هوميلز في الصورة التالية توضح طريق المدافع هوميلز الذي بدأ منذ 2006 في بايرن ميونيخ..