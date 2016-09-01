تقرير في الجول – ماركوس ألونسو الملكي الذي أحرج مونتيلا.. وحقق حلمه في تشيلسي

أتم فريق تشيلسي تعاقده مع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو من نادي فيورنتينا الإيطالي مقابل 27 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في صفوف فريق ريال مدريد "كاستيا" وخاض 39 مباراة خلال موسمي 2008-2009 و2009-2010، وخلال تلك الفترة لم يلعب سوى لقاء واحد فقط مع ريال مدريد.

بعدها قام ألونسو بالتوقيع مع فريق بولتون الإنجليزي وظل هناك لمدة 3 سنوات، شارك خلالها في 46 لقاء، بواقع 9 في الموسم الأول و7 في الموسم الثاني و30 في الموسم الثالث الذي توج فيه بجائزة أفضل لاعب في الفريق بعدما حصل على 37% من إجمالي الأصوات.

تألق ألونسو في الملاعب الإنجليزية بين الدوري الممتاز والتشامبيونشيب، جعله محط أنظار فريق فيورنتينا، لينتقل إلى الدوري الإيطالي في موسم 2013-2014 بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

لم يعتمد مدرب فيورنتينا في ذلك التوقيت فيتشينزو مونتيلا على ألونسو سوى في 9 مباريات، ليقرر الرحيل لفريق سندرلاند على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية من الموسم، ليشارك في 16 مباراة من أصل 19.

ما قدمه ألونسو مع كتيبة المدرب جوستافو بويت في إنجلترا جعله عنصرا أساسيا في تشكيلة فيورنتينا عقب عودته من الإعارة، ليشارك في 35 مباراة في موسم 2014-2015 و39 مباراة في موسم 2015-2016.

وينحدر ألونسو من عائلة كروية كبيرة في إسبانيا، فوالده هو ماركوس بينيا كان لاعبا للكرة، وبدأ مسيرته في صفوف فرق ناشئين ريال مدريد، ولعب لأتليتكو مدريد 119 مباراة ولبرشلونة 124 مباراة.

وجده هو ماركوس ألونسو إيماث أو "ماركيتوس" وكان مدافعا في صفوف فريق ريال مدريد خلال الفترة الذهبية للنادي في أوائل الخمسينيات والستينيات، حيث شارك مع الفريق في 158 مباراة وحصل على 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب للدوري الإسباني.

وبعد إتمام انتقاله لتشيلسي تحدث ألونسو قائلا:"تشيلسي هو النادي الذي لطالما حلمت باللعب له".