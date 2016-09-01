تقرير في الجول – جوارديولا عدو نجوم الجماهير

استغنى بيب جوارديولا عن جو هارت الحارس المحبب لجماهير مانشستر سيتي وأحد أهم وأبرز لاعبي الفريق في الفترة الماضية بجانب كونه الحارس الأول للمنتخب الإنجليزي.

الاستغناء عن أحد الركائز المهمة والمحببة للجماهير يبدو دائما عادة للمدرب الإسباني منذ بداية مسيرته التدريبية مع برشلونة في 2008 وحتى الآن.

العديد من الأسماء الكبيرة قام جوارديولا بالتخلي عنها طوال مسيرته مع برشلونة ومن بعده بايرن ميونيخ أثارت استياء الجماهير وأبكت الجميع حزنا على الرحيل.

رونالدينيو

الساحر البرازيلي كان أحد أهم وأبرز لاعبي الفريق الكتلوني قبل وصول جوارديولا وبعد تصعيد الفيلسوف لتدريب الفريق الأول لبرشلونة قام فورا بالتخلي عنه لمصلحة ميلان.

رونالدينيو رغم موهبته الكبيرة إلا أنه لم يكن ضمن خطط جوارديولا فصانع الألعاب البرازيلي يفضل الحل الفردي على الجماعي ويحب تواجد الكرة كثيرا بين أقدامه وهو ما لا يحبذه جوارديولا فكان قرار التخلي عنه.

صامويل إيتو

حاول جوارديولا التخلي عنه فور وصوله ولكن المهاجم الكاميروني أصر على المواصلة مع برشلونة لموسم أخر لإثبات جدارته للمدرب الإسباني في تحدي له.

إيتو سجل 30 هدفا في 36 مباراة في ذلك الموسم ولكنه رغم ذلك رحل إلى إنتر ميلان بعدها بسبب عدم رغبة جوارديولا في استمراره بسبب عدم قدرة المهاجم الكاميروني على تنفيذ تعليماته

بيع إيتو جاء لفتح الطريق لوصول زلاتان إبراهيموفيتش.

زلاتان إبراهيموفيتش

لا أحد يدري لماذا تعاقد مع برشلونة هل كصفقة إعلانية أم لرغبة من جوارديولا الذي أراد اللاعب ولكنه صدم من طريقته.

22 هدف سجلها إبرا في 47 مباراة وخلافات وصراعات في غرف الملابس عجلت برحيل المهاجم السويدي سريعا الذي اعتبر جوارديولا أحد أعدائه من بعدها.

يايا توريه

الفيل الإيفواري كان يأكل الأخضر واليابس في خط وسط برشلونة ولكن مع وصول جوارديولا تقلصت مشاركاته في خط الوسط مع ظهور المسمار سيرخيو بوسكيتس.

توريه في موسمه الأخير عاد للمشاركة كقلب دفاع قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي كأحد ضحايا جوارديولا من النجوم لاختلاف وجهات النظر.

ماريو جوميز

أول ضحايا جوارديولا في بايرن ميونخ، هداف البافاري تم الإستغناء عنه لعدم تناسب إمكانياته مع ما يتطلبه جوارديولا من مهاجم متحرك بعكس جوميز المهاجم الكلاسيكي.

توني كروس

لاعب الوسط الألماني المميز كان أحد ضحايا جوارديولا أيضا في الفريق البافاري لعدم التقارب بين ما يريده المدرب وبين ما ينفذه الشاب الألماني.

ماريو ماندزوكيتش

المهاجم الكرواتي حاول جاهدا تنفيذ ما يطلبه جوارديولا خلال تواجده مع البافاري فكان يتحرك يمينا ويسارا وترك مهمته الأساسية في منطقة الجزاء إرضاءا لمدربه.

ولكن الكيل طفح به فقرر الرحيل من أجل العودة إلى بيته في منطقة الجزاء كمهاجم كلاسيكي.

باستيان شفاينشتايجر

أسطورة البافاري كان أحد ضحايا جوارديولا، في ظروف أخرى كان ليكون شفاينشتايجر مستمرا في الفريق حتى اعتزاله مهما انحدر مستواه وتكررت إصاباته ولكن جوارديولا لا يملك عزيزا.

التخلي عن شفاينشتايجر كان أحد اسباب غضب وسخط جماهير بايرن ميونيخ المتبقية والتي لم تكن ساخطة عليه من قبل ذلك لإيمانهم بأنه دمر فريقا بناه يوب هاينكس وكان قادرا على احتلال أوروبا لسنوات عديدة.