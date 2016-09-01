ألمانيا تسقط فنلندا في ليلة شفاينشتايجر.. وأيرلندا تسحق عمان في اعتزال كين

(إفي): أسدل اثنان من علامات كرة القدم في القارة الأوروبية وهما الألماني باستيان شفاينشتايجر والأيرلندي روبي كين، الستار على مسيرتهما الدولية اليوم الأربعاء وسط مشاهد مؤثرة للغاية.

وكان ملعبا "بروسيا بارك" بمدينة مونشنجلادباخ و"أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية دبلن شاهدين على ليلة استثنائية ودعت فيها الملاعب الأوروبية لقائدي منتخبيهما وسط دموع حاضرة في أعين الثنائي.

وشهدت المباراتين الوديتين فوز كلا المنتخبين، حيث حققت الماكينات الألمانية فوزا بثنائية على فنلندا، في الوقت الذي اكتسحت فيه أيرلندا المنتخب العماني برباعية نظيفة.

وانفجر لاعب الوسط باستيان شفاينشتايجر في البكاء قبل مباراة فنلندا، ووسط التفاف من زملائه.

وعندما رددت الجماهير في ملعب بروسيا بارك مونشنجلادباخ هتاف "آله كرة القدم"، انفجر شفاينشتايجر في البكاء، وقال "لم أكن أتخيل أنه (لقاء اعتزاله) سيكون كذلك".

وحملت ثنائية المنتخب الألماني توقيع كل من المهاجم الشاب ماكس ماير وباولوس أراجوري بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 55 و77 على الترتيب.

وتأتي هذه المباراة في ظل استعدادات "المانشافت" لانطلاقة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والتي يحمل الفريق لقبها، يوم 4 سبتمبر المقبل أمام النرويج ضمن المجموعة الثالثة.

وتضمت المجموعة أيضا منتخبات جمهورية التشيك وأيرلندا الشمالية وسان مارينو وأذربيجان.

وفي المباراة الأخرى، أنهى الهداف التاريخي للمنتخب الأيرلندي، روبي كين، مسيرته بإحراز الهدف الثاني في شباك عمان في الدقيقة 30 من أحداث اللقاء.

فيما تكفل كل من روبرت برادي، دقيقة 9 ، وجوناثان والترز، بثنائية في الدقيقتين 34 و63 ، بتسجيل الثلاثة أهداف الأخرى ويستعد المنتخب الأيرلندي هو الآخر لتصفيات القارة العجوز التي سيفتتحها بمواجهة صربيا، في عقر دارها، يوم 5 من الشهر المقبل.

ويأتي المنتخبان في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من ويلز والنمسا ومولدوفيا وجورجيا.

وفي باقي المباريات، تعادل المنتخب الألباني، أحد المفاجآت السارة في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2016) بفرنسا، سلبيا أمام المغرب، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة روسيا وتركيا، بينما فازت بيلاروسيا على النرويح بهدف نظيف، وفازت جمهورية التشيك على أرمينيا بثلاثية نظيفة.