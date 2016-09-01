إطلاق مشروع المكتبة الإليكترونية للطلاب المكفوفين بالجامعات المصرية

قامت شركة أورانج مصر والمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة “DAESN”، اليوم الأربعاء، بإطلاق مشروع المكتبة الإلكترونية لخدمة الطلاب المكفوفين بالجامعات المصرية، وذلك بتمويل من شركة اورنج مصر، لتوفير المقررات الدراسية والمراجع العلمية اللازمة للبحث العلمي بطريقة مقروءة ،من خلال معامل مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتدار عن طريق فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة على المستويين الإداري والفني لإدارة المشروع وضمان جودة الخدمة وقد قامت المكتبة بإقامة التدريب الميداني للطلاب المكفوفين كذلك قامت بتأهيل الطلاب لتأدية الامتحان الالكتروني .

ويهدف مشروع المكتبة الإلكترونية لتمكين المعرفة وإتاحة المواد العلمية للطلبة المكفوفين وضعاف البصر، بطريقة إلكترونية، والحد من الاعتماد على الآخرين لمساعدة الطالب الكفيف، كذلك الاستفادة من إمكانيات وطاقات الأشخاص المكفوفين الذين لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و تأهيلهم لسوق العمل.

هذا وقد قام المشروع بتجربة في كلية الألسن جامعة عين شمس بتأهيل عدد ٣٥ طالب كفيف للامتحان الإلكتروني للعام الدراسي ٢٠١٥-٢٠١٦، و كذلك إقامة التدريب الميداني للطلاب المكفوفين بالكلية، و ذلك وفقاً للائحة الكلية التي تنص علي أن يقوم كل طالب بتأدية ٦٠ ساعة من التدريب الميداني قبل التخرج، و قد قامت المكتبة بإعداد عدد ٣٥ حاسب آلي بمعامل كلية الألسن من حيث أنظمة التشغيل و البرامج الخاصة بالمكفوفين في معملين تم تخصيصهما من قبل الكلية للتدريب الميداني.

فى بداية الاحتفالية أكدت للى عطالله، المدى التنفيذية للمؤسسة التنموية لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن هدف المؤسسة هو تأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، وبشكل أساسي إيجاد أعمال تليق بالأشخاص المكفوفين، ولذلك عملت المؤسسة على إقناع رجال الأعمال بكفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

وأضافت للى عطالله: في هذا الشأن قمنا بتدريب 860 من الأشخاص المكفوفين وتم توظيف حوالي 730 منهم في أعمال غالبيتها في القطاع الخاص .

وأوضح الدكتور اشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة إن المجلس بالفعل يقوم بدور في التعاون ما بين الجهات المختلفة، حيث قام المجلس مؤخرا بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة حلوان وغيرها لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضاف اشرف مرعى قائلا : إن الاحتفالية اليوم بإطلاق مشروع المكتبة الإلكترونية لخدمة الطلاب المكفوفين بالجامعات المصرية يعد تعاون ما بين مثلث البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال ، ويعد تجربة رائدة ومبادرة تضمن استمرارية العمل وسوف تأتى بعدها مبادرات عديدة .

كما أشار مرعى إلى انه بعد الانتهاء من مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب وإقراره سيكون نقله وطفرة في قضايا الإعاقة وحقوقهم في مصر .

وقال عاطف حلمي رئيس مجلس إدارة شركة اورانج مصر، ووزير الاتصالات الأسبق،” لقد تعاونا مع كلية الألسن بجامعة عين شمس والمؤسسة التنموية، لبدء مشروع المكتبة الاليكترونية للطلاب المكفوفين بالجامعات المصرية، وأتمنى في الفترة المقبلة أن يكون هناك تواصل مجتمعي وتفاعل وتعاون ما بين الجهات المختلفة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة ليحصلون على حقوقهم، و المجلس القومي لشئون الإعاقة عليه دور مهم في هذا الشأن، و نطالب المجلس الأعلى للجامعات إن يقوموا بتفعيل هذا المشروع على مستوى الجامعات المصرية جميعها حتى نستفاد من هذا البرنامج”.