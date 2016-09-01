الحرس الثوري الإيراني يعقل موطنًا مزودج الجنسية بتهمة التآمر ضد طهران

قال الموقع الإخباري للسلطة القضائية الإيرانية، أن جناح المخابرات بالحرس الثوري اعتقل مواطنًا أمريكيًا – إيرانيًا من مزدوجي الجنسية في أواخر يوليو، بتهم التآمر ضد أمن الدولة والعمل مع حكومات معادية.

وبحسب رويترز قال موقع ميزان أون لاين اليوم الأربعاء، إن عملية الاعتقال جرت في إقليم جلستان.

وجرى خلال الشهور الماضية اعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص من مزدوجي الجنسية منهم ثلاثة على الأقل من الأمريكيين الإيرانيين بتهم مماثلة.

وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيري في مؤتمر صحفي “اطلعنا على أنباء اعتقال مواطنين أمريكيين ونواصل التعبير عن قلقنا تجاه ذلك ونواصل استخدام كل الوسائل المتاحة لنا للمطالبة بإطلاق سراحهم”.

وأضاف المتحدث إنه لا يستطيع إعطاء المزيد من التفاصيل.

وجاء نبأ أحدث اعتقال في نفس اليوم الذي اجتمعت فيه لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مع أعضاء من جناح المخابرات بالحرس الثوري.

ونقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن حسين نجفي المتحدث باسم اللجنة قوله إن الاجتماع الذي عقد تحت عنوان “مشروع التغلغل” تناول موضوعات منها احتمال تجنيد الإيرانيين من مزدوجي الجنسية كجواسيس.

وأضاف: “طرح في هذا الاجتماع أن المواطنين من مزدوجي الجنسية يخضعون لفحص دقيق من أجهزة مخابرات معادية ويتم استخدامهم في مشروع التغلغل”.