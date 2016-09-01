"حماة الوطن بالاسكندرية" يناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات

ناقشت اليوم الأمانه العامه لحزب حماة الوطن بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب والدكتور محمد زميل أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعدد من قيادات الحزب بعض الأنشطة المستقبلية للأمانة

وأكد عمر عوض المسئول الإعلامى للحزب بالاسكندرية لـ" اليوم السابع " أنه سيتم دورة شاملة عن المحليات تتضمن جميع الجوانب المؤهله والمطلوبة لعضو المجالس المحلية و كذلك اقامة دورة عن السلامة والصحة المهنية فى المنازل والبيوت والمكاتب تتضمن تدريب السيدات على التعامل مع المخاطر بالمنازل بالتعاون مع هيئة الدفاع المدنى والحريق كذلك تبنى الحزب لمشروع مكافحة التدخين والإدمان والتى ستنطلق بالأحياء ومراكز الشباب و المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بالإضافة للاستعداد لختام دورتى الجودة والصحة والسلام المهنية التى تبناها الحزب للشباب بالمجان