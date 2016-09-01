أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"حماة الوطن بالاسكندرية" يناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات

Google+ Print
"حماة الوطن بالاسكندرية" يناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات "حماة الوطن بالاسكندرية" يناقش الاستعدادات لانتخابات المحليات

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 11:20 م

>الاسكندرية جاكلين منير

ناقشت اليوم الأمانه العامه لحزب حماة الوطن بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب والدكتور محمد زميل أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية وعدد من قيادات الحزب بعض الأنشطة المستقبلية للأمانة

 وأكد عمر عوض المسئول الإعلامى للحزب بالاسكندرية لـ" اليوم السابع " أنه سيتم دورة شاملة عن المحليات تتضمن جميع الجوانب المؤهله والمطلوبة لعضو المجالس المحلية و كذلك اقامة دورة عن السلامة والصحة المهنية فى المنازل والبيوت والمكاتب تتضمن تدريب السيدات على التعامل مع المخاطر بالمنازل بالتعاون مع هيئة الدفاع المدنى والحريق كذلك تبنى الحزب لمشروع مكافحة التدخين والإدمان والتى ستنطلق بالأحياء ومراكز الشباب و المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بالإضافة للاستعداد لختام دورتى الجودة والصحة والسلام المهنية التى تبناها الحزب للشباب بالمجان

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365