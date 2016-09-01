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استمرار توافد طالبات الجامعات لحضور أسبوع الفتيات بالمنيا

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استمرار توافد طالبات الجامعات لحضور أسبوع الفتيات بالمنيا استمرار توافد طالبات الجامعات لحضور أسبوع الفتيات بالمنيا

وفدي جامعتي الإسكندرية وبني سويف

​استقبلتا كليتى الآداب والألسن بجامعة المنيا، وفود جامعات الإسكندرية وبني سويف وعين شمس، ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الرابع، خلال الفترة من 1 إلي 7 سبتمبر 2016، والذي شرف برعاية الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية​​.

واستقبل الوفدين الدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، والدكتور أشرف ماهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي، مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وعددًا من أساتذة الكلية، والدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، والقائم بعمل عميد الكلية والدكتور هاني العربي مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، والدكتورة مروة محمد وجدي الشريعي وكيلة كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لميس محمد عبد الحميد مسئول التواصل الطلابي بالكلية.

وقال الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، إنه سوف يعقد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا غدًا، الساعة السادسة مساءاً بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية وأمين المجلس الأعلي للجامعات​ .

وقام سهيم بإهداء درع الكلية لرئيس الوفد، وتم تقديم الهدايا التذكارية لأعضاء الوفد والورود للطلاب، كما تضمنت الإحتفالية عرض لفرقة الفنون الشعبية، وعروض استعراضية تمثل فلكور محافظة المنيا.

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