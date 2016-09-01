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حبس محام بجهة حكومية 4 أيام لتقاضيه رشوة لتسهيل بيع أراضى بالساحل الشمالى

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حبس محام بجهة حكومية 4 أيام لتقاضيه رشوة لتسهيل بيع أراضى بالساحل الشمالى حبس محام بجهة حكومية 4 أيام لتقاضيه رشوة لتسهيل بيع أراضى بالساحل الشمالى

>كتبت ندى سليم

أمرت  نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول، حبس "محام" تابع لإحدى الجهات الحكومية، 4 أيام، بتهمة تلقى رشوة مالية قدرها 15 ألف جنيه، مقابل تسهيل حصول عميل على قطعة أرض بالساحل الشمالى ومحافظة مرسي مطروح.

 

كانت نيابة شمال القاهرة، تلقت إخطارا من الهيئة العامة للرقابة الإدارية،  بضبط "محام" مفوض من إحدى الجهات الحكومية، يتقاضى رشوة، مقابل إنهاء التعاملات القانونية لقطع أراضي تم طرحها فى منطقة الساحلى الشمالى، لأحد العملاء، بمنطقة الساحل.

 

ومن المقرر أن تواصل النيابة  تفريغ التسجيلات التى تثبت إدانة المتهم، وعرضها علي لجنة من خبراء الصوت بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص بصمة الصوت الخاصة بهم.

 


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