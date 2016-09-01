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بالصور.. ضبط راكبة قادمة من تركيا حاولت تهريب أدوية سرطان داخل "شباشب"

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بالصور.. ضبط راكبة قادمة من تركيا حاولت تهريب أدوية سرطان داخل "شباشب" بالصور.. ضبط راكبة قادمة من تركيا حاولت تهريب أدوية سرطان داخل "شباشب"

>كتب محمد طنطاوى

 

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء محاولة راكبة مصرية لتهريب كمية كبيرة من أدوية السرطان أخفتهم داخل "شباشب". 

 

وأفاد مصدر جمركى أن مأمور الجمرك أميرة عطية اشتبهت في راكبة قادمة من تركيا أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، وبالعرض على رمضان عبد المعطي تم تشكيل لجنة لفحص أمتعة الراكبة بمعرفة مأمورا الجمرك أحمد سيد وشريف بركات. 

 

  وأوضح المصدر أنه تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية داخل شباشب مغلفة، وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكبة واتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

 

 مأمورا الجمرك أميرة عطية وأحمد سيد يكتشفان عملية التهريب

 


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