اذا كنت تعانين من شعر تالف و تبحثين عن افضل الطرق الصحية و العلاجية لعلاجه نهائيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال يشمل كيفية صنع سيروم الشعر بالمنزل.

إذا كان شعرك في حاجة إلى استخدام سيروم الشعر وتجدين أنه غالي الثمن وباهظ التكاليف فنحن نقدم لك هدية ثمينة،، وهي طريقة عمل سيروم الشعر بالمنزل بالخطوات السهلة حتى تحصلي بكل سهولة على شعر ناعم وجذاب يظهر جمالك ويزيد من ثقتك بنفسك لا تنسي قراءة طريقة عمل زيت معالج للشعر في المنزل.

1- قومي بتجهيز زجاجة سبراي فارغة ونظيفة

2- خذ أي نوع من الجل واملئي الزجاجة إلى حوالي 1 بوصة

3- قومي بوضع بعض من زيت الزيتون إليها

4- ثم قومي بوضع بعض الماء بمقدار بوصة ونصف

5- ثم قومي بإضافة بعض من أحد أنواع المرطب أيضا إليها

6- قومي برج زجاجة السيروم بيديك جيدا

7- وبذلك تكوني قد قمتي بإعداد سيروم الشعر والذي يمكنك استخدامه على شعرك والاستمتاع بشعر ناعم وجميل

كيف تحافظ على شعرك وتمنع تلفه؟

يتحدث خبراء الامراض الجلدية الامريكيون حول المصادر الاكثر شيوعا للاضرار التي تحدث للشعر ويقدمون النصائح للحفاظ على شعر لامع وصحي. ما الذي يمكن القيام به لمنع تلف الشعر وهل من غير المفضل ان نعطيه وقتا للراحة؟

الالوان ومجففات الشعر يمكن ان تساعدك في تحسين نوع الشعر على المدى القصير ، ولكن مع مرور الوقت ، المواد الكيميائية القوية ومستحضرات التدفئة والتصميم يمكن ان تسبب الضرر لشعرك كما يقول الخبراء. في الاجتماع السنوي للاكاديمية الامريكية للامراض الجلدية American Academy of Dermatology ، دكتور زووي درلوس من مدرسة الطب في جامعة ديوك ، شمال كارولينا ، تحدثت عن المصادر الاكثر شيوعا لتلف الشعر وقدمت نصائح للحفاظ على شعر لامع وصحي.

هل المواد الكيميائية ضارة بالشعر؟

> الاضرار الناجمة من المواد الكيميائية هي احد المسببات الاكثر شيوعا لتلف الشعر ، لان الشعر الذي مر بعملية كيميائية يفقد رطوبته الطبيعية ، وطبقة الدهون التي تحمي السطح الخارجي للبشرة – المسؤولة عن لمعان الجلد. وبالتالي فالنتيجة هي: شعر جاف باهت، متجعد .

ما هي افضل طريقة لمكافحة الاضرار الكيميائية ؟

> استخدموا الشامبو والبلسم بانتظام لتحسين مظهر الشعر المجعد. الشامبوالذي يقوم بكلا الوظيفتين، يزيل الدهون من فروة الراس، ينظف الشعر ويطريه في مرحلة تغسيله، هو ايضا خيارا جيدا.

ابحثوا عن منتجات الشامبو، البخاخات ، والكريمات التي تحتوي على سيليكون ، الذي يؤدي الى تشكيل طبقة واقية على الجلد والتي تمنعه من فقدان الرطوبة ويحافظ عليه من الاضرار البيئية. اثبت ان منتجات الشعر التي تحتوي على سيليكون تقلل الكهرباء الساكنة في الشعر، تزيد من لمعة الشعر، وتحسن القدرة على تصفيف الشعر. كما ان استخدام سيروم الشعر، وتدليك الشعر باستخدامه، قد يساعد ايضا .

وطبعا، الخيار الافضل هو التوقف عن صبغ الشعر، اما اذا كنت تستخدمين الصبغة، اختاري لونا يبعد حتى ثلاثة ظلال من اللون الطبيعي لشعرك. صبغ الشعر بلون اغمق مما لديك وليس بلون افتح، اقل ضررا، بالاضافه الى ذلك ، غسل الشعر دون الامونيا اقل ضررا. ولذلك ، اذا لم يكن لديك شعرا ابيض، اكتفوا بما لديكم.

هل يمكن ان تسبب الشمس ضررا للشعر؟

> الشعر يمكن ان يتشمس ويتضرر تماما مثل الجلد. التعرض للاشعة فوق البنفسجية من الشمس او حجرة التسمير يضعف بنية الشعر ونتيجة ذلك يتكسر الشعر ويتساقط . الوقاية الافضل هي استخدام قبعه او مظله ، على الرغم ان بلسم الشعر يحتوي على الوقاية من الشمس يمكن ان يساعد ، احرصوا على استخدامه كل مره بعد الشامبو . الشعر الرمادي هو الشعر الذي يتعرض لاكبر قدر من التلف بسبب اشعة الشمس، وبعده ياتي اللون الاشقر، اذا كان لون شعرك رمادي وستتعرضين للشمس كثيرا بدون قبعة ، من الافضل ان تفكري بلون اغمق، على الرغم من ان استبدال شيئا ضار باخر ، ولكن الضرر من الشمس اسوا في هذه الحالة من ضرر اللون.

وصفة لتساقط الشعر وعلاجه

هل تجفيف الشعر بوسائل اصطناعية يسبب الضرر؟

> نعم ، الماء في الشعر يجعله اكثر مرونة، اجهزة تجفيف الشعر تغلي الماء الموجود داخل الشعرة مما يسبب التبخر، الماء الفوار يتلف ويضر الغلاف الخارجي للشعرة. علامات اضرار الشعر نتيجة الحرارة تشمل الشعر الذي تنبعث منه رائحة احتراق ، اطرافه متجعدة ويتكسر بسهولة .

كيف يمكن تجفيف الشعر دون ان نسبب التلف والضرر له ؟

> السماح للشعر بان يجف في الهواء عندما يكون ذلك ممكنا ، اذا كان من الضروري استخدام مجفف الشعر ابداوا بادنى درجات الحرارة وارفعوها تدريجيا ، ترطيب الشعر بانتظام يساعد على تحسين مظهر الشعر التالف من الحرارة الى حد ما ، ولكن الشعر الذي تضرر من الحرارة لا يمكن اصلاحه ، الشعر الذي تلف وتاذي يجب قصه والانتظار لينمو من جديد كشعر صحي .

هل التمليس الياباني يمكن ان يسبب تلف وضرر الشعر ؟

> نعم ، المواد الكيميائية المستخدمة في التمليس تسبب الضرر والتلف للشعر وعملية تمليس الشعر يتلف الجزء الخارجي ويؤدي الى تكسر وتساقط الشعر بكثافة، مادة الامونيوم قد تؤدي لجفاف شعرك خاصة اذا تركت المادة لفتره طويله او اذا كانت الحرارة مرتفعة جدا خلال هذه العمليه ، ايضا عند استخدام مجفف الشعر السيراميك يمكن استنشاق الابخرة السامة مما يزيد خطر اصابة الجلد ، الجهاز التنفسي والعينين .

واذا قمنا بالتمليس الياباني بالرغم من هذا ؟

> تاكدوا جيدا بان المواد المستخدمة في التمليس هي منتجات مصادق عليها، دون اضافات خارجية، وان مصفف الشعر يستخدمها كما يجب، واطلبي منه ان يعرض الشهادة التي تصادق على انه مرخص للعمل في تمليس

أخطاء للعناية بالشعر ستجعلك تبدين أكبر بـ 10 أعوام

1. الشعر المقصوص بنفس الطول

> الشعر الذي لا يتم قصه بشكل متدرج، لا يكون له نفس الجودة والحركة الصبيانية الساحرة التي يحب ان يسميها مصففي الشعر “بالحركة”. التدرج الجميل لطبقات الشعر، يخفف الثقل من الجزء السفلي للشعر ويسمح لشعرك بان يرفرف ويقفز بالتزامن مع حركاتك، المظهر الذي يحيي كل ما تفعلينه. الشعر المقصوص بطول موحد واطرافه مستقيمة، دون تدرج، يبرز ملامح وجهك ويمنحك مظهرا هامدا وهو من اكثر اخطاء العناية بالشعر شيوعة، في حين ان الشعر المتدرج يعطي مظهرا لينا للوجه. قصة ذيل الحصان المائل الى الجنب يساعد على جعل الوجه يبدو مستديرا قليلا ويبرز الخدين- وهذا حلم كل امراة.

2. تملكين رفوفا مليئة بمستحضرات العناية بالشعر؟

> من اخطاء العناية بالشعر الشائعة، استخدام اكثر من مستحضر واحد لاعطاء شعرك مظهر اجمل. الموس، الهلام-الجيل ورذاذ الشعر يمكن ان تعطي الشعر مظهرا منتفخا اكثر لبضع ساعات، ولكنها ايضا تعطي مظهرا عديم الحركة والحياة ولمعانا منفرا- هذا الدمج يجعلك تبدين اكبر بكثير. اذا كانت قصة شعرك متدرجة وليس هناك ثقل زائد على اطراف الشعر، فلا حاجة لوضع مستحضرات العناية بالشعر للحصول على حجم اكبر للشعر. رشه واحدة من الموس الخفيف تقوم بهذه المهمة. عندما يجف الشعر، ادهنيه بالقليل من محلول السيليكون لاعطائه لمعانا.

3 . الشعر المؤكسد اكثر من اللازم

> مع تقدمنا في العمر يفقد جلدنا من لونه وحيويته. الشعر الذي تعرض لاكسدة زائدة يبرز فقط خفتان لون البشرة الطبيعي، من خلال افراغ الالوان الدافئة من جلد الوجة. بدلا من صبغ كل الشعر باللون الاشقر، حاولي صبغ قاعدته بلون اغمق مع الوان ذهبية لطيفة تمتد على طول الشعر. عند استشارة مصفف شعرك الخاص حول الالوان احرصي على ان يستخدم الالوان الدافئة مثل لون الزبدة والعسل وتجنبي الالوان الباردة ذات الالوان الرمادية مثل البلاتين والبيج والتي يمكن ان تتسبب في ان يبدو جلدك بمظهر متعب وذا لون موحد.

4. الاطراف المحترقة، الجافة والمتقصفة

> مع تقدمنا في العمر، فان الشعر يفقد من صباغ لونه وايضا من قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة. الحفاظ على الشعر الاملس المشرق، المظهر الشبابي، يحتاج الى جهد اكثر قليلا من ذي قبل. ينبغي اجراء علاج تليين للشعر مرة واحدة في الاسبوع على الاقل، عدم غسله اكثر من مره كل يومين وقص اطراف الشعر كل 4-6 اسابيع لمنع تكون الاطراف المتقصفة والمحترقة.

5. لون الشعر الداكن والعميق

> الشعر البني او الاسود مع عدم وجود الوان اخرى قد يبرز الظلال والبقع في الوجة، ويلفت الانتباه الى الاكياس السوداء تحت العينين والتجاعيد. ذوات البشرة الفاتحة، ينبغي ايضا ان يتجنبن لون الشعر الداكن الذي قد يبرز الفرق بين الشعر وفروة الراس، ويلفت الانتباه الى ترقق الشعر. القليل من الالوان حول الوجه وفي اعلى الراس يضفي ليونة، ويحول الشعر الداكن بشكل خاص ليبدو طبيعي اكثر. انت لا تريدين ان تظهري كمن ترتدي شعرا مستعارا ولذلك اذا كنت قد تجاوزت العقد الثاني من عمرك، فلا تصبغي شعرك بلون داكن جدا. من سن 30 فصاعدا، اختاري صبغ الشعر بلون واحد او اثنين افتح من اللون الذي كنت تصبغين به شعرك في سن الـ 20، الذي يحسن مظهر وجهك.

6 . الشعر الاملس تماما

> الشعر الاملس تماما يمكن ان يسبب لان يظهر الوجه طويل ومتدلي. بالاضافة الى ذلك، اذا كان شعرك الطبيعي متموج او مجعد، فكثرة استخدام الاجهزة الساخنة لتصفيف الشعر الاملس مثل جهاز تجفيف الشعر او كي الشعر، تسبب لشعرك الضرر ليتحول الى جاف وممل. اذا كان شعرك الطبيعي رقيق واملس، فاستشيري مصمم الشعر حول قصة الشعر المتدرج مع وضع مستحضر الموس الخفيف عندما يكون الشعر رطبا بعد الاستحمام، بدءا من الجذور حتى الاطراف، قبل التجفيف بجهاز التجفيف. تجنبي استخدام المواد الثقيلة مثل المصل او الكريمات. عند تجفيف الشعر بجهاز التجفيف، يفضل استخدام فرشاة مستديرة وواسعة لتكوين تجعيدات لينة جدا في نهايات الشعر.