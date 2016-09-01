رسميا.. بورنموث يتعاقد مع جاك ويلشير

أعلن نادي بورنموث التعاقد رسميا مع جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأصبحت مشاركة ويلشير مع أرسنال صعبة للغاية في ظل وجود السويسري جرانيت جاكا لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق.

ويلشير البالغ من العمر 24 عاما لعب مع أرسنال 159 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا.

وانضم ويلشير إلى أرسنال في عام 2001 قادما من ناشئين لوتون تاون، واعتبر أحد أبرز المواهب الإنجليزية، ولعب لأول مرة مع المدفعجية في عام 2008، لكن الإصابات أبعدته تماما عن مستواه.

وتنافس على ضم ويلشير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عدة أندية مثل كريستال بالاس وميلان وروما.