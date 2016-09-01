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بالفيديو - شفاينشتايجر يودع منتخب ألمانيا بالدموع

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بالفيديو - شفاينشتايجر يودع منتخب ألمانيا بالدموع بالفيديو - شفاينشتايجر يودع منتخب ألمانيا بالدموع

ودع باستيان شفاينشتايجر جمهور منتخب ألمانيا يوم الأربعاء قبل خوض مشاركته الدولية الأخيرة مع المانشافات أمام فنلندا.

ويلتقي منتخب ألمانيا بمنافسه فنلندا وديا في إطار استعدادات أبطال العالم لخوض منافسات التأهل لمونديال عام 2018.

وتعد هذه المباراة هي الظهور رقم 121 لشفاينشتايجر مع الألماني والأخيرة وأثناء تكريمه قبل انطلاق المباراة بكى لاعب خط الوسط بشدة.

وكان لاعب مانشستر يونايتد الحالي وبايرن ميونيخ السابق قد كتب رسالة لجمهور ألمانيا قائلا:"لقد حان الوقت المباراة الودية ضد فنلندا ستكون الأخيرة لي مع ألمانيا".

وأكمل"بالطبع أشعر بالحزن لكنني أشعر بالإثارة لسماعي النشيد الألماني واللعب للمنتخب لمرة أخرى وأخيرة".

وواصل"بعد 12 عاما من اللعب للمنتخب كل ما تبقى لدي هو أن أقول شكرا للجميع، وخاصة يواكيم لوف مدرب الفريق الذي أصبحت تحت إمرته أكثر نضجا على المستوى الدولي وأود شكر كل زملائي أيضا".

وأردف"الشكر الأكبر سيكون لكم أنتم أيتها الجماهير، شكرا لصبركم وثقتكم ودعمكم وعلى احتفالاتهكم ودفعكم لي للأمام، فبدونكم رحلتي لم تكن لتكتمل".

وواصل لاعب خط الوسط الألماني"عندما أنظر للخلف فأنا أتذكر كأس العالم في ألمانيا والتقدم الذي حققناه من 2008 وحتى 2010 وكان هناك تراجع في عام 2012 لكن ذلك الأمر هو جزء من قصة نجاحنا ثم جاءت اللحظة الأهم بالتتويج بكأس العالم في 2014".

وأكمل لاعب يونايتد"حتى بعد ذلك كانت هناك لحظات عظيمة أخرى مثل ارتدائي شارة قيادة المنتخب".

وأتم"اليوم أستطيع أن أقول إنني حققت أكثر مما أتخيل عندما كنت طفلا، وهذا يجعلني سعيدا وأشعر بالفخر وأستطيع ترك المنتخب بضمير جيد، الآن هو الوقت المناسب للرحيل وأنا أغادر وأحظى بالشعور بالرضا".

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فيديو اليوم السابع

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