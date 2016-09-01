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رسميا.. بالوتيللي إلى نيس الفرنسي

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رسميا.. بالوتيللي إلى نيس الفرنسي رسميا.. بالوتيللي إلى نيس الفرنسي

أخيرا وجد ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول فريقا ينضم له قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في قارة أوروبا.

وأعلن نادي نيس الفرنسي التعاقد رسميا مع ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان المهاجم الإيطالي اجتاز الكشف الطبي للنادي الفرنسي بنجاح في وقت سابق.

بالوتيللي البالغ من العمر 26 عاما ارتبط بالانتقال لأندية كثيرة في أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل أن يستقر على الانضمام لصفوف نيس.

وكشفت أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن ناديا ليفربول ونيس اتفقا على انتقال بالوتيللي للنادي الفرنسي بشكل نهائي بعد انتهاء الموسم الجاري.

وسمح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لبالوتيللي بالرحيل عن النادي لأنه خارج خططه المستقبلية.

وكان المهاجم المثير للجدل انضم لصفوف ليفربول قبل موسمين قادما من ميلان الإيطالي.

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