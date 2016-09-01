رسميا.. بطل العالم لاعبا في وست هام

"بطل العالم ينضم لصفوف وست هام".. بهذه الطريقة أعلن النادي الإنجليزي عن التعاقد مع ألفارو أربيلوا مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق قبل ساعات قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وتعاقد وست هام مع النجم الإسباني المخضرم لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

وفي أول تصريح له بعد الانضمام لوست هام قال أربيلوا: "أنا حقا سعيد لوجودي هنا في ناد كبير في هذا الدوري المميز".

وأضاف "سعيد للغاية بعد عودتي مرة أخرى للدوري الإنجليزي وهي فرصة كبيرة لي وأنتظر خوض المباريات مع فريقي الجديد".

أربيلوا البالغ من العمر 33 عاما يعد من الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس العالم 2010 ولقبي الأمم الأوروبية 2008 و2012.

كذلك فاز أربيلوا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد مرتين أعوام 2014 و2016.