ديفيد لويز.. لاعب ' البلاي ستيشن ' الذي قال عن مورينيو: ' استثنائي على نفسه '

"لاعب لديه موهبة مميزة لكنه لا يصحح من أخطائه وهذا يكلف فريقه كثيرا".. بهذه الكلمات وصف جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي ديفيد لويز بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان.

وبسؤال مورينيو هل سيفتقد المدافع البرازيلي في تشيلسي بعد بيعه لنادي سان جيرمان الفرنسي قال: "لا لن أفتقده في فريقي عندما يرحل، هو فقط كان يلعب في وسط الملعب بدلا من ماتيتش في دوري أبطال أوروبا نظرا لعدم قيد الصربي في قائمة الفريق الأوروبية".

ديفيد لويز عاد مرة أخرى لصفوف تشيلسي بعد موسمين في سان جيرمان. (طالع التفاصيل)

لم يقتنع لويز بكلمات مورينيو. يرى أنه كان أفضل من الرحيل عن تشيلسي، وحين تم سؤاله عن علاقته بالاستثنائي جوزيه أجاب: "هو مدرب استثنائي لنفسه وليس بالنسبة لي".

لاعب بلاي ستيشن

خلال وجوده في تشيلسي سابقا نال لويز العديد من الانتقادات بسبب طريقته في الملعب وتقدمه الدائم للهجوم وترك المناطق الدفاعية.

جاري نيفيل المحلل الإنجليزي الشهير يقول عنه: "لويز مثل لاعبي البلاي ستيشن يحب التقدم للأمام والمغامرة في نصف ملعب الخصم ويترك خلفه الكثير من المساحات".

المدير الفني الإسباني رفاييل بينيتث مدرب تشيلسي السابق يرى أن لويز كان ناجحا ويقدم أداء مميز خاصة أنه أول مدرب أشرك البرازيلي في مركز لاعب الوسط، وهذا وفقا لتصريحات نقتلها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

كونتي وجد ضالته

منذ توليه تدريب تشيلسي يبحث الإيطالي أنطونيو كونتي عن مدافع بقدرات خاصة يستطيع التحكم في الكرة والتقدم للأمام ويمتلك سرعة مثل ديفيد لويز، رغم وجود بعض الأخطاء في طريقته.

لويز أداة تستطيع منح كونتي الفرصة لتطبيق الخطة التي يفضلها وهي اللعب بثلاثة مدافعين بدلا من أربعة.

يلعب لويز بين الثنائي جون تيري وجاري كاهيل ليساعد بسرعته في تغطية مشاكل تيري المتقدم في السن وكاهيل الذي تلقى انتقادات كبيرة بسبب تمركزه الخاطئ أحيانا.

كونتي طوال فترة الانتقالات حاول التعاقد مع أكثر من مدافع ليلعب هذا الدور مثل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي لكنه فشل في جلب أحد هذا الثنائي لصفوف الفريق اللندني.

ديفيد لويز في الموسم الماضي مع سان جيرمان أكمل 1581 تمريرة قصيرة صحيحة، و77 تمريرة طويلة صحيحة، بنسبة إجمالية 92% تمريرات صحيحة.

وجود لويز البالغ من العمر 29 عاما رفقة تيري وكاهيل بجانب إيفانوفيتش في الجانب الأيمن وسيزار أزبيليكويتا في الناحية اليسرى خلف لاعب الوسط المدافع نجولو كانتي يمنح تشيلسي قوة دفاعية هائلة تمنحه الأفضلية عند مواجهة أقوى خطوط الهجوم في أوروبا.