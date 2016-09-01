رئيس جامعة بنها الجديد: الاهتمام بالبحث العلمى والطالب على رأس أولوياتى

أكد الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بعد صدور قرار تعيينه، إن الاهتمام بالطلاب يأتى على رأس أولوياته، وأن الارتقاء بمستوى الطالب وتأهيله لسوق العمل، من أهم المحاور التى سيتم العمل عليها داخل الجامعة، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمى.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين الدكتور السيد يوسف القاضى، عميد كلية هندسة شبرا، رئيسا لجامعة بنها، وذلك لمدة أربع سنوات، أولحين بلوغة السن القانونية أيهما أقرب.

يذكر أن الدكتور السيد القاضي، خريج كلية هندسة شبرا عام 1981، من قسم الهندسة الميكانيكية، وكان أول الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف، وحاصل علي درجة الماجستير عام 1985والدكتوراة عام 1988، وتم ترقيته لدرجة أستاذ هندسة الانتاج والتصميم الميكانيكي عام 2005، ثم تعيينه رئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية بالكلية عام 2012، ثم عميدا للكلية عام 2013، ثم تم التجديد له للعمادة فترة أخرى فى شهر يونيو 2016 ثم رئيسا لجامعة بنها.

ونجح القاضى طوال فترة عمادته للكلية فى تحقيق العديد من الإنجازات، حيث حصلت الكلية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فضلا عن المشاركة فى المشروعات القومية الكبرى، التى تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وكذلك تطوير الشركة القومية للأسمنت ومضاعفة الإنتاج.

كما أسس القاضى عام 2003 كلية الهندسة بجامعة الملك خالد بالسعودية، وأنشأ بها 5 أقسام علمية وهم الهندسة الميكانيكية والصناعية والكهربائية والمدنية والكيميائية، كما نجح فى تأهيل الكلية للاعتماد الدولى فى عام 2010.