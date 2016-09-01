عروض موسيقية لـ «نوعية» المنيا فى استقبال وفد جامعة جنوب الوادى

قدمت كلية التربية النوعية جامعة المنيا عروضًا وفقرات موسيقية متنوعة لاستقبال وفد جامعة جنوب الوادى، المشارك في أسبوع فتيات الجامعات المصرية الرابع، والمقام علي أرض جامعة المنيا، خلال الفترة من 1 إلي 7 سبتمبر​.

​وقدم العرض طلاب قسم التربية الموسيقية، حيث تم التدريب علي تقديم هذه العروض خلال الأسبوعين الماضيين، وتم اختيار بعض المقطوعات الموسيقية المشهورة، والتى تتناسب مع فعاليات استقبال الوفد المشارك، وبلغ عدد المشاركين فى الوفد القادم من جامعة جنوب الوادى 104 مشاركًا.

ويشارك الوفد بالعديد من الأنشطة فى فعاليات هذا الاسبوع، منها نشاط الجوالة وكرة الطائرة، كما يشارك الوفد فى مسابقة الطالبة المثالية ومسابقة القرآن الكريم، ومسابقة المراسل التليفزيونى، بالإضافة إلى الاشتراك فى الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويرأس الوفد الأستاذة الدكتورة إيناس كمال محمد عن جامعة جنوب الوادى، واستقبل الوفد الأستاذة الدكتورة زينب محمد أمين عميد الكلية والوكلاء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية ومسئول التواصل، ولجنة استقبال الوفد بجامعة المنيا، الدكتور هانى نادى والأستاذ عبد التواب عبد الرؤوف، وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بحسن الاستقبال.

وأضافت الدكتورة عميد كلية التربية النوعية بأنه سيتم تقديم فقرات متنوعة من الأقسام المختلفة لكلية التربية النوعية فى فعاليات هذا الأسبوع، كما أوضحت بأنه تم الأستعداد لهذا الأسبوع على مدار الشهرين الماضيين، حيث قام قسم الإقتصاد المنزلي بالكلية بتصميم وحياكة ملابس عرض افتتاح الأسبوع.

وأضافت كمال، بأنه خلال هذا الأسبوع سيتم تقديم عروض متميزة من قسم تكنولوجيا التعليم تضم بانوراما لآراء وأفكار وتقنيات مختلفة فى هذا المجال، كما يشارك عدد من طلاب قسم الإعلام التربوى في التغطية الإعلامية خلال هذا الأسبوع.