مباحثات «مصرية – أردنية»سبتمبر المقبل لوضع آلية لحل مشاكل العمالة المصرية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيرة الأردني، علي ظاهر الغزاوي، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية التي عقدت اليوم الأربعاء.

وأكد الجانبان أن العلاقة بين البلدين نموذجًا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ساعدت على انتقال الأفراد والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد والمشترك لهما، فضلًا عن الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة.

واتفق الوزيران على عقد جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة الأردنية عمان، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، للتباحث حول مشاكل العمالة المصرية بسوق العمل الأردني للعمل علي ايجاد آلية لحلها بمشاركة السفارة ومكتب التمثيل العمالي.

أ ش أ