أمريكا تعبر عن قلقها من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

عبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ من التسارع الكبير في وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية، وقالت إن سياسة منح تراخيص بأثر رجعي للمستوطنات غير المصرح بها يتيح للحكومة الإسرائيلية توسيع مثل هذه الأنشطة “بطريقة يحتمل أن تكون غير محدودة”.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي في مؤتمر صحفي “نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة الإسرائيلية لدفع الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية”.

وأضاف “نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على الوحدات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة التي تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، هذه السياسات تعطي بشكل فعال الحكومة الإسرائيلية ضوءًا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة ويحتمل أن تكون غير محدودة”.