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«كوني نشيطة».. 5 نصائح لمكافحة سرطانات المرأة

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«كوني نشيطة».. 5 نصائح لمكافحة سرطانات المرأة «كوني نشيطة».. 5 نصائح لمكافحة سرطانات المرأة

تحت عنوان “كوني نشيطة”، نشرت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، مجموعة من النصائح تقلل من مخاطر إصابة المرأة بالسرطان، عبر صفحتها على فيس بوك في إطار احتفالها بشهر التوعية بسرطانات المرأة.

ونصحت المؤسسة النساء بممارسة الرياضة خاصة مع التقدم في العمر، للحفاظ على صحة الوزن وحماية أنفسهن من الإصابة بسرطان الثدي على ألا تقل ممارسة أي نشاط رياضي عن 30 دقيقة يوميا.

السير لمسافة 10 آلاف خطوة يوميا هي النصيحة الثانية للنساء، وخاطبت المؤسسة للسيدات عبر صفحتها وقالت “امشي أكتر، اتمشي مع أولادك للمدرسة بدل استخدام عربيتك أو المواصلات”.

وأضافت أن الأعمال المنزلية تساعد أيضا على زيادة النشاط اليومي للمرأة. كما تنصح المؤسسة السيدات بالاستماع للموسيقى خلال أداء الأعمال المنزلية حتى يكن أكثر حيوية.

استخدام السلالم بدلاً من المصعد “الأسانسير” هي النصيحة الرابعة للوقاية من السرطان، وأخيرا ممارسة السباحة لمرة أسبوعيا لحرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية.

وقال د.محمد شعلان -رئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي- إن على الفتيات والسيدات ممارسة الرياضة بشكل منتظم لا يقل عن 4 ساعات أسبوعيا، وتناول الأسماك والصويا والأرز والفواكه والألياف وتجنب النظام الغذائي عالي ، والسمنة المفرطة لتقليل احتمالات إصابتهن بسرطان الثدي.

وأوضح شعلان، لأصوات مصرية، أن “سرطان الثدي تبلغ نسبة الإصابة به 25% من بين جميع أنواع السرطانات التي تصيب المرأة، في حين تمثل سرطانات الجهاز التناسلي نسبة 19% والتي تضم سرطان عنق الرحم والذي يمثل أعلى نسبة بواقع500.000 حالة جديدة في جميع أنحاء العالم كل عام”.

وتابع “وصلت نسبة الإصابة بسرطان الرحم إلى 287.000 حالة عام 2008 كما تشير الإحصائيات العالمية، في حين وصلت نسبة سرطان المبيض إلى 250.000 حالة جديدة، وأخيرا سرطان المهبل والذي يمثل أقل نسبة بين أنواع السرطانات التي تصيب المرأة”.

وتأسست المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي عام 2004، وهي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تقدم خدمات تشخيصية وتأهيلية وعلاجية للسيدات، وتعمل على التوعية بالمرض وبأهمية الكشف المبكر.

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