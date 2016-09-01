«برلماني» : قانون الخدمة المدنية سيبدأ العمل به منذ أول يوليو الماضي

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بعد موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، والذى تم إرساله إلى رئيس الجمهورية، من أجل الموافقة عليه لإصداره بقانون تمهيدًا لبدء العمل به، والعمل على القانون يأتى من خلال شق مالى وشق إدارى.

وأكد “شعبان” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدق على قانون الخدمة المدنية خلال 10 أيام من تاريخ وصوله للرئاسة، مؤكدًا أن العمل على الشق المادى لقانون الخدمة المدنية، سيعمل بأثر راجعى من تاريخ 1 يوليو الماضى، كما أن العمل بالقانون من الناحية الإدارية سيبدأ العمل به بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يُعد اللائحة التفسيرية، والمنوط بالحكومة إعدادها من خلال عقد حوار مجتمع مدنى متكامل بين النقابات المهنية ونواب البرلمان وجميع الهيئات والوزارات، وذلك لتحديد اللائحة التنفيذية والتى سيتم إصدارها بعد 3 أشهر من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه.