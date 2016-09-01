أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«برلماني» : قانون الخدمة المدنية سيبدأ العمل به منذ أول يوليو الماضي

Google+ Print
«برلماني» : قانون الخدمة المدنية سيبدأ العمل به منذ أول يوليو الماضي «برلماني» : قانون الخدمة المدنية سيبدأ العمل به منذ أول يوليو الماضي

صورة أرشيفية

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بعد موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية، والذى تم إرساله إلى رئيس الجمهورية، من أجل الموافقة عليه لإصداره بقانون تمهيدًا لبدء العمل به، والعمل على القانون يأتى من خلال شق مالى وشق إدارى.

وأكد “شعبان”  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدق على قانون الخدمة المدنية خلال 10 أيام من تاريخ وصوله للرئاسة، مؤكدًا أن العمل على الشق المادى لقانون الخدمة المدنية، سيعمل بأثر راجعى من تاريخ 1 يوليو الماضى، كما أن العمل بالقانون من الناحية الإدارية سيبدأ العمل به بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يُعد اللائحة التفسيرية، والمنوط بالحكومة إعدادها من خلال عقد حوار مجتمع مدنى متكامل بين النقابات المهنية ونواب البرلمان وجميع الهيئات والوزارات، وذلك لتحديد اللائحة التنفيذية والتى سيتم إصدارها بعد 3 أشهر من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا