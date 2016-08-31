خامنئي: إيران تحتاج إلى تعزيز قدراتها العسكرية الهجومية

قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء، إن إيران في حاجة إلى تعزيز قدراتها العسكرية الهجومية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن خامنئي قوله في معرض للجيش في طهران حيث تجمع عدد من كبار القادة العسكريين: “من أجل تأمين شعبنا وأمتنا ومستقبلنا ينبغي أن نعزز قدراتنا الهجومية بالإضافة إلى قدراتنا الدفاعية”.

وبحسب رويترز فقد جاء تصريح الزعيم الأعلى الإيراني بعد أسبوع من إطلاق سفينة حربية أمريكية أعيرة تحذيرية باتجاه زورق هجومي إيراني بعد اقترابه من سفينتين حربيتين أمريكيتين حسبما أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وقال البنتاجون أيضًا، إن زوارق إيرانية تحرشت بسفينة حربية أمريكية الأسبوع الماضي قرب مضيق هرمز وهو ممر حيوي لشحن النفط والغاز.

من جهته اتهم الجيش الإيراني الولايات المتحدة بإرسال طائرة بدون طيار إلى مجاله الجوي يوم الإثنين الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم. وأضاف أن الطائرة غادرت المجال الجوي الإيراني بعد توجيه تحذير لها.

وشهدت العلاقات بين إيران والغرب تحسناً محدوداً منذ تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة وتمثل ذلك في إبرام اتفاق نووي بين طهران والقوى العالمية الست فيما يمثل أبرز انجاز لروحاني.

لكن الجيش الإيراني وأجهزة الأمن التي ترفع تقاريرها لخامنئي لا تزال تنظر إلى الدول الغربية على إنها أعداء.

وقال خامنئي أيضاً، إن تعزيز القدرات الدفاعية ضروري “لكي يشعر الطغاة بالتهديد” في إشارة إلى الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين لها.