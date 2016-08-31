متظاهرون يضرمون النار في برلمان الجابون عقب إعلان فوز «بونجو»

أضرم متظاهرون النار في مقر برلمان الجابون في ليبرفيل، الأربعاء، بعد نزولهم إلى الشوارع فور الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا، كما أفاد عدد من الشهود.

وقال متظاهر في المكان اسمه يانيك لوكالة أنباء “فرانس برس”، إن “المبنى كله يحترق” وتصاعدت سحب الدخان السوداء ليلا فوق المقر، وفقا لصحفيين من فرانس برس كانوا في الجوار.

وأضاف المتظاهر “لقد دخلوا وقاموا بإحراقه” مشيرا إلى انسحاب قوات الأمن الموجودة في المكان.

ويقع مقر البرلمان في جادة “تريومف” المرموقة، حيث مقار المؤسسات الكبيرة مثل التلفزيون الحكومي ومجلس الشيوخ ومجلس المدينة والمركز الثقافي الفرنسي ووزارة النفط، وسفارات الصين وروسيا ولبنان وغيرها.

وقد انتشرت قوات الأمن منذ عصر الثلاثاء في النقاط الاستراتيجية في العاصمة عشية الإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة من جانب اللجنة الانتخابية.

ومنذ الإعلان عن الفوز المثير للجدل لبونجو بمواجهة خصمه جان بينج، اندلعت الاضطرابات على الطرق الرئيسية بين قوات الأمن ومعارضين يهتفون “علي ارحل”.

على صعيد متصل، قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في الجابون وطالبت قوات الأمن في الدولة المصدرة للنفط التحلي بضبط النفس.

جاء ذلك بعد أن أظهرت النتائج الرسمية فوز الرئيس علي بونجو بولاية جديدة رغم ادعاء منافسه جان بينج الفوز بالانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي في بيان: “الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الأحداث الجارية في الجابون، اطلعنا على النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية، وندعو كل الأطراف إلى التخفيف من حدة لهجتهم وتشجيع أنصارهم على التحلي بالهدوء”.

وأضاف “ندعو أيضًا جميع قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان لكل مواطني الجابون”.

أ ف ب