أمن الأقصر يضبط سلاح ناري وكمية من نبات الحشيش بحوزة جزار‎

تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط سلاح ناري وكمية من نبات الحشيش المخدر، بحوزة جزار​.

وتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكى مختار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات بحياز جزار بمدينة إسنا لسلاح ناري، وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة​.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة برئاسة النقيب طه النجار معاون مباحث مركز إسنا، وتم ضبط “محمود .ع .م”، 55 سنة، يعمل جزار، ومقيم بندر إسنا، وبحوزته بندقية خرطوش و 4 فرش حشيش​​، وتحرر محضرًا، بذلك رقم ٥٣٨٧ إدارى إسنا وجارى إخطار النيابة​.