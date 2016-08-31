أمن الأقصر يضبط سلاح ناري وكمية من نبات الحشيش بحوزة جزار‎

تمكن ضباط وحدة مباحث إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط سلاح ناري وكمية من نبات الحشيش المخدر، بحوزة جزار.
وتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكى مختار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات بحياز جزار بمدينة إسنا لسلاح ناري، وقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة برئاسة النقيب طه النجار معاون مباحث مركز إسنا، وتم ضبط “محمود .ع .م”، 55 سنة، يعمل جزار، ومقيم بندر إسنا، وبحوزته بندقية خرطوش و 4 فرش حشيش، وتحرر محضرًا، بذلك رقم ٥٣٨٧ إدارى إسنا وجارى إخطار النيابة.