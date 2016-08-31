قرار جمهوري بتعيين الدكتور السيد القاضى رئيسًا لجامعة بنها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارا جمهوريًا بتعيين الدكتور السيد يوسف القاضي عميد كلية هندسة شبرا، رئيسًا لجامعة بنها، وذلك لمدة أربع سنوات أولحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب.

يذكر أن الدكتور السيد القاضي خريج كلية هندسة شبرا عام ١٩٨١ من قسم الهندسة الميكانيكية، وكان أول الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف، وحاصل علي درجه الماجستير عام ١٩٨٥والدكتوراه عام ١٩٨٨ وتم ترقيته لدرجة أستاذ هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي عام ٢٠٠٥ ثم تعيينه رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية بالكلية عام ٢٠١٢ ثم عميدًا للكلية عام ٢٠١٣ ثم تم التجديد له للعمادة فترة أخرى في شهر يونيو 2016 ثم رئيسًا لجامعة بنها.

وأسس القاضي عام 2003 كلية الهندسة بجامعة الملك خالد بالسعودية، وأنشأ بها 5 أقسام علمية، وهى الهندسة الميكانيكية والصناعية والكهربائية والمدنية والكيميائية، كما نجح في تأهيل الكلية للاعتماد الدولي عام 2010.

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