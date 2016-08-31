أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قرار جمهوري بتعيين الدكتور السيد القاضى رئيسًا لجامعة بنها

Google+ Print
قرار جمهوري بتعيين الدكتور السيد القاضى رئيسًا لجامعة بنها قرار جمهوري بتعيين الدكتور السيد القاضى رئيسًا لجامعة بنها

الدكتور السيد القاضى

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، الأربعاء، قرارا جمهوريًا بتعيين الدكتور السيد يوسف القاضي عميد كلية هندسة شبرا، رئيسًا لجامعة بنها، وذلك لمدة أربع سنوات أولحين بلوغه السن القانونية أيهما أقرب.

يذكر أن الدكتور السيد القاضي خريج كلية هندسة شبرا عام ١٩٨١ من قسم الهندسة الميكانيكية، وكان أول الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبه الشرف، وحاصل علي درجه الماجستير عام ١٩٨٥والدكتوراه عام ١٩٨٨ وتم ترقيته لدرجة أستاذ هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي عام ٢٠٠٥ ثم تعيينه رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية بالكلية عام ٢٠١٢ ثم عميدًا للكلية عام ٢٠١٣ ثم تم التجديد له للعمادة فترة أخرى في شهر يونيو 2016 ثم رئيسًا لجامعة بنها.

وأسس القاضي عام 2003 كلية الهندسة بجامعة الملك خالد بالسعودية، وأنشأ بها 5 أقسام علمية، وهى الهندسة الميكانيكية والصناعية والكهربائية والمدنية والكيميائية، كما نجح في تأهيل الكلية للاعتماد الدولي عام 2010.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا

العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا