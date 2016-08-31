أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كارم محمود: مصطفى بكري لا دور له في كشف فساد علاج الصحفيين

Google+ Print
كارم محمود: مصطفى بكري لا دور له في كشف فساد علاج الصحفيين كارم محمود: مصطفى بكري لا دور له في كشف فساد علاج الصحفيين

كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين

قال كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه تم تحويل المتهم بالفساد المالي في مشروع علاج الصحفيين إلى نيابة الأموال العامة، حيث تبين بعد التحقيقات الداخلية للنقابة أن المتورط هو رئيس الحسابات فى الإدارة المالية بالنقابة، واثنين من الصحفيين، مؤكداً أن النائب البرلماني مصطفي بكري لم يقم بأي دور فى كشف الواقعة، كما تردد.

وأضاف محمود خلال حواره ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الواقعة تم اكتشافها من قبل مجلس النقابة وتحديداً محمد شبانة، وأسامة داوود.

فيما أعلنت النقابة عنها بكل شفافية بعد اجتماع طارىء قبل أسبوعين ، وقبل البلاغ الذي تقدم به بكري للنائب العام بخمسة أيام كاملة، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بإحالة الواقعة برمتها إلى النائب العام، رغم حق النقابة بإجراء تحقيقها الداخلي ومعاقبة المسؤول وإسترداد الأموال، وفصله.

وأكد محمود، اليوم الأربعاء، ، أن النقابة وضعت مبدأ الشفافية نصب أعينها أمام الرأي العام، وألا يتم تأويل الموضوع، وعدم المزايدة على مجلس النقابة أو إدعاء شخص لدور البطولة، نافياً كل الإتهامات التي وجهت للمجلس بالتراخي عن التعامل مع كل الأمور التي تتعامل معها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب