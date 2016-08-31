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البابا تواضروس : قانون الكنائس جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما

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البابا تواضروس : قانون الكنائس جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما البابا تواضروس : قانون الكنائس جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما

>كتبت سارة علام

أعرب البابا تواضروس الثانى، عن خالص شكره للمسئولين بالدولة بمناسبة صدور قانون بناء وترميم الكنائس ، حيث قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولرئيس مجلس النواب و أعضائه و للمهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، وللمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ، ومجلس النواب وكل اﻷجهزة والمسئولين

وقال البابا: إن هذا القانون جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاما.

جاء ذلك فى  مستهل عظته باالاجتماع الأسبوعى والذى أقيم بكنيسة التجلى بمركز لوجوس البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وأضاف البابا: كانت الكنائس على أرض منذ القرون اﻷولى فكانت المنارات ودخل الإسلام  وتجاورت المآذن مع المنارات إمتدادا للمسلات فى  العصر الفرعونى، فمصر هى معلمة فن اﻷعمدة الغير معروف فى  العالم كله،  فكانت المسلة فى  العصر الفرعونى ثم المنارة فى  العصر القبطى والمآذن فى  العصر الاسلامى.

وعن القانون قال البابا : إنه قانون جاء ليضمد جراحات استمرت طويلا من أجل الاستقرار والمواطنة ، لقد كان هناك إجماع في مجلس النواب على إقرار القانون فيما عدا أفراد قليلين وقد علت الهتافات يحيا الهلال مع الصليب.


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