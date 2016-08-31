أحمد موسى: السجون المصرية 8 نجوم.. و"أبو إسماعيل" زاد 100 كيلو فى 3 سنين

أكد الإعلامى أحمد موسى أن هناك أجندات خارجية تدعو إلى تدمير مصر، من خلال بعض جمعيات حقوق الإنسان، والتى تدعى بأن حالة السجون المصرية سيئة، والنزلاء بها لا يحظون بمعاملة ترقى بحق الإنسان، قائلاً: "إن السجون المصرية 8 نجوم زى سجون أمريكا.. كفايا الأكل اللى بياكلوه، دا حازم أبو إسماعيل زاد وزنه 100 كيلو فى خلال الـ3 سنوات التى قضاها بالسجن حتى الآن".

وأوضح الإعلامى أحمد موسى خلال برنامجه، أن الشيخ عمر عبد الرحمن الضرير المسجون بأمريكا، بتهمة الإرهاب، يعامل معامله مهينة، لافتاً إلى أنه مسجون بحبس انفرادى.

وأضاف أحمد موسى أن كل المخططين والمروجين لتلك الشائعات هم من جماعة الإخوان الإرهابية ومن عناصر 6 إبريل أو أشخاص لا يحبون البلد ولا يهتمون بالوطن.

وأشار موسى إلى أن النزول فى الشارع فى هذا التوقيت سيكون لصالح من يريدون تدمير البلد أمثال البرادعى و6 إبريل وغيرهم من المستفيدين من انتشار الفوضى فى البلد.