أمريكا تعرب عن انزعاجها من سياسة إسرائيل بشأن تراخيص المستوطنات فى فلسطين

أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ من التسارع الكبير فى وتيرة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراض الفلسطينية، وقالت إن سياسة منح تراخيص بأثر رجعى للمستوطنات غير المصرح بها يتيح للحكومة الإسرائيلية توسيع مثل هذه الأنشطة "بطريقة يحتمل أن تكون غير محدودة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى فى مؤتمر صحفى "نشعر بقلق بالغ من إعلان الحكومة (الإسرائيلية) لدفع الخطط المتعلقة بهذه الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية."

وأضاف "نشعر بانزعاج على وجه الخصوص من سياسة الموافقة بأثر رجعى على الوحدات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة التى تعد ذاتها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. هذه السياسات تعطى بشكل فعال الحكومة الإسرائيلية ضوءا أخضر لتعزيز الأنشطة الاستيطانية بطريقة جديدة ويحتمل أن تكون غير محدودة."