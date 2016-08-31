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بالصور..محافظ بني سويف يواجه بحل لمشكلة الصرف الصحي والمياه الجوفية بالقرى

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ناقش المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف الحلول السريعة لمشكلة الصرف الصحي وإرتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من القرى أثناء اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم.

و كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لعمل مقايسات تقديرية لتنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه الجوفية وتوصيل خدمة الصرف للمناطق غير المخدومة ببعض القرى وذلك من خلال جهود المشاركة المجتمعية ” جمعيات أهلية ومواطنين ” إلي جانب المحافظة والجهات ذات الصلة .

وأستمع المحافظ لشكوى المواطنين والتي تنوعت بين صرف صحي وإرتفاع لمياة جوفية ببعض القري ، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد,و التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.

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