كريم حافظ لـ في الجول: لهذا فضلت لانس على الأهلي.. وأتمنى إثبات نفسي معه

"أتمنى إثبات نفسي مع لانس" هكذا بدأ كريم حافظ الوافد الجديد على صفوف الفريق الفرنسي حديثه بعد إتمام انتقاله بشكل رسمي يوم الأربعاء.

وانضم كريم حافظ لصفوف لانس قادما من ليرس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتحدث كريم حافظ لـFilGoal.com قائلا:"سعيد بانتقالي للانس الذي يعد أحد الأندية الكبيرة وهذه خطوة كبرى في مسيرتي".

وأكمل"أتمنى إثبات نفسي مع الفريق وأساعده على تحقيق الأهداف التي تعاقد معي من أجلها".

وأكد كريم حافظ أن الأهلي حاول ضمه خلال الفترة الماضية لكن رغبته في الاستمرار في أوروبا كانت سببا في رفض عرضه.

وواصل"الأهلي طلب ضمي وشرف لأي لاعب الانضمام له وارتداء قميصه".

وأتم"لكنني كنت أرغب في إكمال مسيرتي في أوروبا لذلك رفضت العرض".