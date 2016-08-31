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فضيحة تهز عائلة ماريا كاري

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الأربعاء 31-08-2016 15:11

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ الشرطة الأمريكية ألقت القبض على شقيقة النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey، إلسون كاري، بتهمة ممارستها لأعمال منافية للآداب.
وقد تمّ اعتقال إلسون، الشقيقة الكبرى لماريا، في فندق في نيويورك، بعد أن وقعت في فخّ شرطيّ متخفٍّ.
وكانت إلسون، المصابة بمرض الإيدز، قد ظهرت في ، وهي تتوسّل شقيقتها ماريا أن تساعدها منذ أشهر.
وقالت في الفيديو: "ماريا، أنا أحبك، وأنا بأمسّ الحاجة إلى مساعدتك.. أرجوك لا تتخلَّي عني".
وعقب ذلك، أكّد المتحدث الرسمي باسم النجمة البالغة من العمر 46 عاماً أنّ الأخير تعيل شقيقتها وأبناءها منذ عدة أعوام، وقد أنفقت عليها آلاف الدولارات وكذلك على باقي أفراد عائلتها لأكثر من 20 عاماً.
يُشار إلى أنّ علاقة ماريا كاري بشقيقتها البالغة من العمر 52 عاماً توترت بعد أن قرّرت الشقيقة الكبرى إصدار كتاب عن حياة ماريا.

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