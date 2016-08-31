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مادونا تحتفل بذكرى ميلاد الراحل مايكل جاكسون

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الأربعاء 31-08-2016 16:40

تشاركت النجمة العالمية مادونا Madonna ومحبّوها صوراً قديمة تجمعها مع الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستقرام.
وقد استغلّت النجمة ذكرى ميلاد ملك البوب لنشر هذه الصور والتعبير عن مدى حبّها له.
وأرفقت النجمة البالغة من العمر 58 عاماً الصورة التي احتوت عدّة صور من ألبوم ذكرياتها مع الراحل بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد أيها الإنسان الرائع... رحلت باكراً".
يُشار إلى أنّ النجمة تستذكر الراحل مايكل جاكسون الذي توفي في يونيو من عام 2009 كلّ عام في ذكرى ميلاده.
يُذكر أن صداقة قوية كانت تربط بين مادونا وجاكسون منذ أن تقابلا للمرة الأولى في بدايات الثمانينيات عندما كانا يعملان مع نفس مدير الأعمال.
 

صور من حياة مايكل جاكسون لمناسبة عيد ميلاده

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