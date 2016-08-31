أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد ماضي يصف إليسا بالفاشلة ويتّهمها بالهجوم عليه

Google+ Print

الأربعاء 31-08-2016 16:55

يشهد موقع "تويتر" معركة حامية بين فانز الفنانة إليسا والشاعر احمد ماضي، الذي قال إنه اضطر لاستخدام "البلوك" بسبب كثافة الهجوم عليه.
بدأت المعركة، عندما طلب "فانز" إليسا من الشاعر أحمد ماضي أن يستمع إلى أغنية إليسا الأخيرة " فل الحكي" لكي يتعلم منها، فما كان منه الا أن رد بتغريدة كتب فيها " عنزات ست الحسن والجمال بعتولي سماع فل الحكي واتعلم! سمعتا.. فاشلة متل خلقتكن يا هبل!!!
وبعد الهجوم الشديد عليه نشر أحمد ماضي تغريدة ثانية، كتب فيها "قد ما صرت عامل بلوك لفانزات عم بيسبّوا وما عندن متابعين يعني وهميين هون عرفت انو خلص دور العنزات وبلش دور ملكة العنزات! على مين يا ماما".
وكان خلاف وقع بين الشاعر أحمد ماضي والفنانة اليسا أدى إلى قطع التعاون الفني بينهما، بعدما طلبت منه إستبدال اغنية كان قد أعطاها لها قبل أربع سنوات، بأغنية جديدة، لكي تضمنها إلى ألبومها الأخير.
من ناحية ثانية حددت شركة "روتانا" يوم 9 ايلول\سبتمبر المقبل، موعدا لطرح ألبوم إليسا الجديد "ملكة الإحساس" بعد أن تأجل لأكثر من مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي