أحمد ماضي يصف إليسا بالفاشلة ويتّهمها بالهجوم عليه

يشهد موقع "تويتر" معركة حامية بين فانز الفنانة إليسا والشاعر احمد ماضي، الذي قال إنه اضطر لاستخدام "البلوك" بسبب كثافة الهجوم عليه.

بدأت المعركة، عندما طلب "فانز" إليسا من الشاعر أحمد ماضي أن يستمع إلى أغنية إليسا الأخيرة " فل الحكي" لكي يتعلم منها، فما كان منه الا أن رد بتغريدة كتب فيها " عنزات ست الحسن والجمال بعتولي سماع فل الحكي واتعلم! سمعتا.. فاشلة متل خلقتكن يا هبل!!!

وبعد الهجوم الشديد عليه نشر أحمد ماضي تغريدة ثانية، كتب فيها "قد ما صرت عامل بلوك لفانزات عم بيسبّوا وما عندن متابعين يعني وهميين هون عرفت انو خلص دور العنزات وبلش دور ملكة العنزات! على مين يا ماما".

وكان خلاف وقع بين الشاعر أحمد ماضي والفنانة اليسا أدى إلى قطع التعاون الفني بينهما، بعدما طلبت منه إستبدال اغنية كان قد أعطاها لها قبل أربع سنوات، بأغنية جديدة، لكي تضمنها إلى ألبومها الأخير.

من ناحية ثانية حددت شركة "روتانا" يوم 9 ايلول\سبتمبر المقبل، موعدا لطرح ألبوم إليسا الجديد "ملكة الإحساس" بعد أن تأجل لأكثر من مرة.