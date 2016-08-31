ابنة إحدى النجمات السوريات تجذب المتابعين بصورها.. فمن هي؟

تكاد ابنة الفنانة جيني إسبر، «نوسة»، تتفوق على والدتها بنسبة المتابعين؛ فقد تناقلت صفحات السوشيال ميديا صورها التي نشرتها لها والدتها؛ من خلال إحدى الجلسات التي خضعت لها، وأظهرت جاذبيتها ودلعها الطفولي. وعبّر المتابعون عن إعجابهم بنوسة، والذي رجح الكثيرون بأنها ستمشي على خطى والدتها، وليست هذه الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا لنوسة هي المرة الأولى، فقد انتشر لها الكثير من الصور والفيديوهات وهي تغني وترقص، وكان أحدها الفيديو الذي وجه لها تحية به نجم بوليوود «شاروخان»؛ عندما رأى صورها وفيديوهات لها تعبّر عن حبها له. نوسة هي الابنة الوحيدة للفنانة جيني إسبر.