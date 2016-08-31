مهاجم شباب مصر: أتمنى السير على خطى بوجبا ومحرز مع لو هافر

يتمنى طاهر محمد طاهر مهاجم منتخب مصر للشباب الذي انتقل لفريق لو هافر الفرنسي النجاح والسير على خطى اللاعبين الكبار الذين تخرجوا من هذا النادي.

وأعلن الفريق الفرنسي رسميا يوم الأربعاء ضم طاهر - 18 عاما - لمدة موسم على سبيل الإعارة من المقاولون العرب.

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وقال طاهر في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بالانضمام لفريق لو هافر، ومن دواعي الفخر لي اللعب تحت قيادة المدرب بوب برادلي".

وأضاف "لو هافر فريق عظيم أخرج أكثر من لاعب مميز، مثل بول بوجبا ورياض محرز وديميتري باييه، سأفعل ما في وسعي من أجل السير على خطاهم".

بوجبا انتقل من لو هافر إلى مانشستر يونايتد ومنه إلى يوفنتوس قبل العودة إلى الشياطين الحمر مجددا، بينما انتقل محرز من الفريق الفرنسي إلى ليستر سيتي وحقق لقب الدوري الإنجليزي، بينما لعب باييه في صفوف الناشئين بالنادي قبل التنقل بين أكثر من فريق فرنسي حتى استقر في وست هام الإنجليزي.

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النادي الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ويقوده بوب برادلي المدرب الأمريكي السابق لمنتخب مصر، كان على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر معركة الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

طاهر يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.