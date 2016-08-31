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قميص صلاح مع روما الثامن أعلى مبيعا في أغسطس

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قميص صلاح مع روما الثامن أعلى مبيعا في أغسطس قميص صلاح مع روما الثامن أعلى مبيعا في أغسطس

احتل قميص محمد صلاح الترتيب الثامن في أعلى المبيعات خلال شهر أغسطس مع فريق العاصمة الإيطالية.

وجاء قائد روما وملك الفريق فرانشيسكو توتي في صدارة مبيعات القمصان تلاه دانييلي دي روسي ثم أليساندرو فلورينزي وذلك حسبما أشار الموقع الرسمي للنادي.

ورابعا جاء البلجيكي رادجا ناينجولان وتلاه دييجو بيروتي ثم برونو بيريس، بينما احتل المركز السابع كيفن ستروتمان ثم محمد صلاح.

ونجح الوافد الجديد على صفوف روما توماس فيرمايلين في دخول القائمة بعد انضمامه للفريق معارا من برشلونة حيث احتل المركز التاسع وعاشرا جاء ليوناردو باريديس.

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